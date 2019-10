Last minute Noord Holland – mis het niet!

Bent u op zoek naar een leuke last minute accommodatie aan de kust in Noord Holland? Zoek en boek dan snel bij I-projekt / vakantiewoningen aan de kust. Want tussen ons ruime en veelzijdige aanbod vakantiewoningen en appartementen zit er vast en zeker iets bij dat aan al uw wensen voldoet. Goed om te weten is dat al onze vakantiehuizen dicht bij zee, strand en duinen liggen. Maar daar komt u ten slotte voor toch? In ons accommodatieoverzicht vindt u de complete lijst van alle accommodaties. Als u er niet uit komt, dan informeren wij u graag persoonlijk over de mogelijkheden op korte termijn. Neem snel contact met ons op via +31 (0)226 333 400 of stuur een mail naar [email protected]

Last minute accommodaties in Noord Holland

Beleef de tijd van uw leven met een last minute vakantie langs de bruisende Noord Hollandse kustlijn. Bekijk onze vakantiehuisjes en appartementen in:

Sint Maartenszee

Callantsoog

Julianadorp

Groote Keeten

Petten

Nieuwe Niedorp, Egmond en Bergen

Onze prachtige vakantiehuisjes zorgen allemaal voor dat ultieme vakantiegevoel. Samen kiezen we de perfecte accommodatie voor u uit die helemaal aan uw verwachtingen voldoet. Of u nou een week, een midweek of een weekendje weg wilt. Wij geven graag persoonlijk advies omdat wij ons aanbod door en door kennen. Zo kunnen we het ook perfect matchen met uw voorkeuren en wensen. Bel of mail ons voor advies op maat en informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Veelzijdig Noord Holland – fantastisch in elk seizoen

Overnachten aan zee is keer op keer een super ervaring. Er is in alle seizoenen ontzettend veel te doen in de veelzijdige provincie Noord Holland. U hoeft zich dan ook zeker niet te vervelen en u bent er echt even heerlijk uit. Heeft u behoefte aan rust en natuur? Geniet dan met een goed boek en een heerlijk glas wijn van het ruisen van zee en de frisse windlucht. Maak een mooie lange strandwandeling met uw hond langs de brede kustlijn of ga op wandel- of fietstocht door de duinen. Zin om wat cultuur te snuiven? Ontdek dan de pittoreske dorpjes in Noord Holland zoals Bergen of de gezellige badplaats Callantsoog. Bekijk hier een overzicht van de directe omgeving. In deze omgeving zijn er ook tal van heerlijke restaurants waar u terecht kunt voor een fantastische maaltijd. Maar natuurlijk is er voor de echte sportievelingen en adrenalinejunks ook veel te doen in de omgeving en op het strand en water.

Zoek en boek uw last minute vakantie in Noord Holland

Een last minute vakantie met veel strandplezier boekt u in ons handige zoek en boek systeem. Hopelijk is er nog een mooie accommodatie beschikbaar voor uw last minute plannen naar Noord Holland. Zo kunt u op korte termijn nog een fantastische en welverdiende tijd beleven langs een van de mooiste en langste kustlijnen van Europa.