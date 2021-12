LED verlichting uitermate populair

LED lampen zijn bijna niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. De kans is bijvoorbeeld groot dat je fietslamp of de koplampen van je auto met LED lampen zijn uitgerust. En ook het stoplicht langs de weg is voorzien van LED verlichting. Het Europese verbod op gloeilampen uit 2016 heeft er verder voor gezorgd dat ook de meeste lampen in huis tegenwoordig LED lampjes zijn. Maar waarom is LED verlichting nou zo geliefd? En wat voor soorten LED lampen zijn er?

Waarom LED licht zo duurzaam is

Wie denkt aan een lampbol ziet al gauw een peervormig object van glas met een opgekrulde koperen draad binnenin. Wanneer zo'n klassieke gloeilamp wordt aangezet wordt er stroom door deze gloeidraad gezonden, die hierdoor oplicht en de ruimte van licht voorziet. Minstens 80% van de stroom die door zo'n lamp gaat wordt echter niet omgezet in licht, maar verdwijnt als warmte.

Het moge duidelijk zijn dat bij gloeilampen veel energie verloren gaat. LED verlichting bleek dan ook een welkom alternatief. LED is een afkorting van het Engelse 'light emitting diode', wat zoveel betekent als 'lichtgevende diode of halfgeleider'. De compacte lampjes hebben geen gloeidraad en gebruiken tot wel 90% minder energie dan een gloeilamp. Dit maakt LED lampen vandaag de dag het meest duurzame type verlichting. Door te kiezen voor LED verlichting spaar je dus het milieu, en bespaar je ook nog eens flink op je energierekening.

Lichtkleuren

Vroeger had LED verlichting het imago wit en kil licht te geven. Veel mensen verkozen dan ook de warme goudgele glans van de gloeilamp. De technologie op het gebied van LED verlichting heeft echter niet stil gestaalnde afgelopen jaren. Fel wit licht is inderdaad verkrijgbaar, maar er zijn ook LED lampen die dezelfde warme lichtkleur uitstralen als een ouderwets peertje. Verder is LED licht naast geel en wit ook in alle andere kleuren van de regenboog verkrijgbaar.

Gebruiksduur

Was je gloeilampje vroeger na pakweg 2.000 uren brandtijd kapot, dezer dagen kun je er van op aan dat je LED lamp zo'n 20.000 uur brandt. Je hoeft dus minder vaak een lamp te vervangen, maar je bespaart ook nog eens geld door zo'n oersterke LED lamp in huis te halen. Want hoewel de doorsnee LED lamp het vijfvoudige kost van een gloeilamp, gaat LED verlichting wel zo'n tien keer langer mee.

Enkele soorten LED verlichting

Inschroefbare LED lamp

De inschroefbare LED lamp lijkt wat vormgeving betreft als twee druppels water op een gloeilamp. Deze lampen hebben een al dan niet doorzichtige bol van glas met daarin de lichtbron. Bij veel van deze gloeilampvervangers zal niet alleen de uiterlijke vorm, maar ook de lichtkleur precies lijken op die van de gloeilamp van vroeger.

LED spots

Doordat LED lampen niet per se een ronde vorm hebben lenen deze lampen zich perfect voor kleine spotjes. Een nagenoeg onzichtbare spot in het plafond of in de vloer bij de muur bijvoorbeeld voorziet je huis van een bijzondere sfeer. Behalve spots voor in de woonkamer zijn er ook LED spots speciaal voor in de badkamer of in de tuin, die goed bestand zijn tegen spatwater en kou.