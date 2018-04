Lekker op stap met een buggy

De zon schijnt, je hebt veel te doen en je wilt lekker op stap met je baby of dreumes. Lopen behoort nog niet tot de mogelijkheden en ook als je kind zijn eerste stapjes al heeft gezet, zal het nog zeker geen kilometers zelfstandig kunnen afleggen. Je kunt je kind op verschillende manieren vervoeren. Denk bijvoorbeeld eens aan een draagzak, een wandelwagen of een buggy. Bij de keuze van het juiste vervoermiddel voor je baby zijn een aantal zaken van belang. Uiteraard let je op de veiligheid en het comfort van je baby. Maar ook jouw comfort mag extra aandacht krijgen. Zo genieten jullie beiden van een gezellig uitstapje.

De voordelen van een buggy

Babyveilig is een jonge online leverancier van babybenodigdheden. De veiligheid en het comfort van je kleintje heeft de allerhoogste prioriteit. Babyveilig werkt daarom alleen samen met producenten die buggy's leveren die aan alle mogelijke veiligheidseisen voldoen en vaak zelfs dat beetje extra veiligheid bieden. Daarnaast weet Babyveilig dat je kind zich ook veilig en comfortabel moet voelen in zijn vervoermiddel. Wil het slapen, dan moet dat ongestoord kunnen. Gaat het regenen, dan moet je kind afdoende beschut zijn. Wil je een luiertas meenemen of kleine boodschappen handig opbergen, dan moeten wandelwagens en buggy's daar ook plek voor bieden.

Een buggy of een combinatiewagen?

Kies je voor een klassieke wandelwagen, dan vervoer je jouw kind terwijl het ligt. Maar als je kindje wat groter is kun je ook kiezen voor een buggy. Hierin zit je kind rechtop, kan het spelen, om zich heen kijken en nieuwe indrukken opdoen. Je weet het waarschijnlijk wel: hoe jonger je kind, hoe meer spullen je nodig hebt. Als je kiest voor een combinatiewagen, dan ben jij het die bepaalt of je kind liggend of zittend wordt vervoerd. Babyveilig heeft een aantal combinatiewagens die je in een mum van tijd van wandelwagen tot buggy ombouwt. Ook hebben we modellen waarop je snel en eenvoudig je autostoeltje monteert.

Een veilig totaalassortiment

Heb je de buggy van je voorkeur gevonden? Bij Babyveilig kun je ook alle toebehoren zoals parasolletjes, regenschermen en extra dekentjes online aanschaffen. Babyveilig levert buggy's, wandelwagens en combinatiewagens van gerenommeerde merken zoals Babyzen, Cybex en Easywalker. Neem eens een kijkje in onze collectie en binnenkort genieten zowel jij als je baby van leuke uitstapjes.

Vind ik leuk: Like Laden…