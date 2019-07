Lekker plekje voor je kleintje, de doomoo zitzak

Ben je nog in verwachting of is je kleintje net geboren? Reken maar dat je veel tijd met je baby gaat doorbrengen, niet alleen omdat je kind continu aandacht en verzorging nodig heeft, maar ook omdat je het gewoon heerlijk vindt. Wat is er nou mooier om de interactie tussen jou en je kleintje met de dag te zien groeien? Natuurlijk wil je het beste voor je kind en is het voor jou vanzelfsprekend dat je baby zich geborgen en comfortabel moet voelen. Heb je al van de Doomoo zitzak gehoord? In een Doomoo zitzak kan je baby zich heerlijk bewegen of uitrusten, zonder belemmeringen.

De eigenschappen van een Doomoo zitzak

Op het eerste gezicht lijkt een Doomoo zitzak op een kruising tussen een poef en een traditioneel kinderzitje. Doomoo zitzakken zijn gevuld met minuscule bolletjes. Welke houding je kind ook aanneemt, de zitzak vormt zich geheel naar het lichaam en biedt zo overal zachtheid en ondersteuning. Voor je kind is dit bijzonder aangenaam. Het kan zich onbelemmerd bewegen en zich veilig voelen. Vanuit dit gevoel gaat je kind sneller de wereld om zich heen verkennen, waardoor de interactie tussen ouder en kind intensiever en leuker wordt. Voor jou als ouder is een Doomoo zitzak een makkelijk te transporteren babyzitje waar je je kind met een gerust hart aan kunt toevertrouwen. De bekleding van een Doomoo zitzak is gemaakt van hoogwaardig textiel dat zacht aanvoelt en eenvoudig te reinigen is.

Verschillende Doomoo zitzakken

Neem eens een kijkje in het assortiment van Quper Babywinkel. Je vindt een uitgebreide collectie Doomoo zitzakken met aantrekkelijke prints aan de zijkant. Ook heb je een ruimte keuze in kleuren, zodat je altijd een zitzak kunt vinden die perfect in je interieur past. Een Doomoo zitzak is gemakkelijk uit te breiden met een interessante speelboog, waarop je kleintje zijn aandacht kan richten en zijn motoriek leert ontwikkelen. Aan de speelboog kun je rammelaars, speeldoosjes en ander speelgoed hangen, binnen handbereik van je baby. Is je kind al wat ouder, dan doet je zitzak gewoon dienst als comfortabele stoel waar het een boek kan lezen of rustig kan spelen.

Quper Babywinkel voor kwaliteit en service

Naast Doomoo zitzakken kun je bij Quper Babywinkel ook terecht voor veel babybenodigdheden en babykleertjes. Alles wat we aanbieden is gemaakt om zowel ouders als baby's maximaal comfort te geven. Bij elke bestelling mag je een leuk babycadeautje verwachten. Heeft je bestelling een waarde van 50 euro of meer, dan leveren we zonder verzendkosten.

