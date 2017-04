M-Creaties maakt prachtige betonlook interieurs met microbeton

*** persbericht, 10 april 2017 ***

microbeton toepassingen, meubel ontwerp en interieur inrichting heeft M-Creaties de optimale formule om vloeren, wanden, meubels, trappen en keukenbladen te voorzien van een stijlvolle en robuuste betonlook. Met een specialisme in

Geïnteresseerden kunnen op afspraak komen kijken in een showroom, werkplaats of project. Tevens kan men microbeton kleurstalen meenemen om met een kleurenwaaier de beton kleuren in het eigen interieur te bekijken.

Ontstaan van het bedrijf M-Creaties is op initiatief van Piet Michielsen ontstaan uit diverse specialismen zoals microbeton, mortex, metaal coatings en meubel makerij. De beton look en metaal look oplossingen voldoen aan de modernste eisen en komen zeer goed tot recht in woonhuizen, winkels, kantoren en showrooms.

Een vloer met microbeton is een voegloze vloerafwerking welke op praktisch elke ondergrond mogelijk is. Elke vloer wordt met de hand aangebracht en heeft een unieke textuur. Een betonlook vloerafwerking met microbeton is daarnaast keihard en kleurvast.

Het is elegant en praktisch om microbeton te gebruiken als afwerking op ruw beton. Een betonnen trap bekleden kan met allerlei micro beton kleuren. Afhankelijk van de korrelgrootte en coating kan ook een anti-slip effect op de betonnen traptreden aangebracht worden.

Microbeton eigenschappen

Microbeton wordt in de volksmond ook wel betonstuc of betonciré genoemd en voldoet aan de moderne verwachtingen voor interieurs:

Microbeton is zo flexibel dat het mogelijk is op stenen, stuc, tegels en hout;

Microbeton is alkalisch en niet gevoelig voor schimmel en bacteriën;

Microbeton is bikkelhard en geschikt voor ruimtes welke intensief gebruikt worden;

Microbeton kan ik alle kleuren van de regenboog en heeft altijd een unieke structuur;

Microbeton is een dunne afwerkingslaag van 2 tot 3 millimeter;

Microbeton coatings zijn beschermend en mogelijk in mat en glans.

Microbeton werkplaats

Klanten kunnen ook meubels en aanrechtbladen laten bekleden met microbeton in een werkplaats van M-Creaties. De goederen worden op afspraak opgehaald, bewerkt en tot slot weer afgeleverd. Tijdens de voortgang kan de klant geïnformeerd worden met foto's en overige informatie.

Betonlook aanbrengen

M-Creaties verzorgt betonlook opdrachten bij particulieren en bedrijven. Dit gebeurt zowel rechtstreeks met de klanten als in samenwerking met interieurarchitecten en bouwbedrijven.

Noot aan de redactie

Geïnteresseerden die een showroom, werkplaats of project willen bezichtigen kunnen hiervoor direct een afspraak maken via info@m-creaties.be of bellen naar (0032) 494 43 40 02.

M-Creaties

Website: m-creaties.be

E-mail: info@m-creaties.be

Telefoon: (0032) 494 43 40 02

Desire Mellaertsstraat 89

B-3010 Leuven (Kessel-Lo), België