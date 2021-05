Maatwerk uit de RVS gieterij

Metaalgieten is geen onbekend verschijnsel en dan hoef je niet alleen aan bronzen kunstwerken te denken of ijzer. Dat bijna elke vorm ook te gieten is in RVS, oftewel roestvrij staal, beter bekend als inox, is veel minder bekend. Bij de RVS gieterij zijn ze daarin gespecialiseerd: op maat gemaakte hoogwaardig gegoten producten welke niet roesten wanneer ze in contact komen met water. Dit betekent dat de metaallegering uit minimaal twaalf procent chroom bestaat. Een hoogwaardige concentratie waardoor een kwaliteitsproduct gegoten wordt in de vorm die je nodig hebt. Cirex is een van de grootste gieterijen ter wereld. Met hun jarenlange ervaring en hun specialistische ‘verloren wasmodel-methode’ vervaardigen zij de hoogste kwaliteit producten.

Speciale vormen gieten

Elke vorm die in RVS gegoten wordt moet voldoen aan specifieke eisen. Dit heeft als gevolg dat de samenstelling van metaallegeringen voor elke toepassing anders zijn. De nauwkeurige mate waarin deze vormen bij de RVS gieterij gegoten worden garanderen goede kwaliteit. Eisen voor speciale vormen die gesteld worden aan functionaliteit en maatvoering zijn tevoren uitgetest in gietsimulaties, waarna een zogenaamde 'Rapid Prototyping' plaatsvindt. Met andere woorden bij de Cirex RVS gieterij vind je een oplossing van ontwerp tot uitvoering onder een dak en voor een all-in prijs.

Productevaluatie

Productevaluatie is een belangrijk onderdeel van de RVS gieterij. Verschillende metingen worden uitgevoerd gebruik makend van materiaal ananlyses, destructief- en non-destructief- en microstructuur onderzoek. Ook wordt er gekeken naar mechanische, thermische en chemische eigenschappen. Dit alles om te komen tot een zo optimaal mogelijk resultaat. Door toepassing van de 'verloren wasmethode' is een grote maatnauwkeurigheid bij een complexe vormgeving mogelijk, die methode engineers veel vrijheid geven in product en materiaalkeuze.

Invloeden van buitenaf

Vanzelfsprekend is ook RVS ontvankelijk voor invloeden van buiten af waaraan het blootgesteld wordt. Chloor is een stof die de chroomoxidelaag, die het RVS beschermt tegen roestvorming, stelselmatig aantast. Chroom vormt onder invloed van zuurstof chroomoxide. Dit lijkt het meest op een zelfherstellende laag die, telkens wanneer chroom aan zuurstof wordt blootgesteld, ontstaat. RVS krijgt weliswaar oxidatie, maar dit zet niet door omdat de chroomoxidelaag die intussen gevormd wordt het RVS weer beschermd. Wordt deze laag, zoals door chloor, regelmatig aangetast dan ontstaan roestpitten.

Staal kan magnetisch zijn. Door toepassing van een speciale legering tussen verschillende metaalsoorten gemengd met een percentage van zes tot zesentwintig procent nikkel is RVS niet magnetisch. Dit kan een belangrijke eis zijn voor het gieten in de RVS gieterij. Magnetisme is vaak een bijwerking van een legering en niet per definitie de opzet. Bij de RVS gieterij wordt nauwkeurig rekening gehouden met dit soort voorwaarden.

Goede omgevingsfactoren spelen een rol bij de speciaal voor jou vormgegeven producten gegoten door de RVS gieterij van Cirex waarbij de hoogste kwaliteit metaallegeringen gebruikt worden.