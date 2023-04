Maayke Schuitema blaast iconische plantentafeltjes nieuw leven in

Begin april heeft kunstenaar Maayke Schuitema en Tom van Tom’s Vintage Shop een mooi project gelanceerd: twintig unieke plantentafels met een vrouwelijke afbeelding die een sterke vrouw of een actueel feministisch thema weergeven.

Zowel Maayke als Tom zijn groot liefhebber van dit soort tafeltjes en dat heeft geleid tot een mooie samenwerking die deze tijdloze klassiekers uit de jaren 50 en 60 nieuw leven inblaast.

Met haar werk en dus ook met deze tafels wil Maayke zowel een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie maar ook dat de tafels echt worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld: “Art Objects for Daily Use”.

De variëteit aan vrouwelijke organische vormen in deze meubels en de elegante driepoot heeft Maayke geïnspireerd de tafelbladen als haar canvas te benaderen. De kunstwerken zijn dan ook volledig in lijn met het kleurpalet en de veelal vrouwelijke onderwerpen in haar werk. De artworks zijn opgebouwd uit acrylverf en collage van antieke advertenties.

Alle tafeltjes zijn door Tom’s Vintage Shop met de hand gemaakt van resten van oude meubels uit de jaren 50 en 60 en bestaan dus voor ten minste 75% gerecycled materiaal.

De verschillende modellen zijn gebaseerd op vormen van de originele tafels. De combinatie van het kenmerkende kantenband en de afgelakte poten in ultra mat - en hoogglans zwart maken ieder tafeltje een lust voor het oog. Bovendien is niet 1 tafeltje hetzelfde, ‘one of a kind’ dus!

Voor meer informatie over Maayke Schuitema en haar tafels, bezoek

www.maayke.nl contactpersoon: Maayke ([email protected])

www.tomsvintageshop.nl contactpersoon: Tom (06-47938896, [email protected])