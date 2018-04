Magento 2 is hét open source ontwikkelplatform voor het bouwen van een schaalbaar, robuuste en snelle Magento webshop. Vanwege de grote community en uitgebreide documentatie, is er veel kennis in de markt van de werking van Magento. Nederland kent goede, ervaren Magento ontwikkelpartners. Systemen die reeds in gebruik zijn, zoals een product management systeem of een boekhoudpakket (zoals Exact), zijn direct met Magento te koppelen.

Een Magento 2 project starten

Een Magento 2 project starten vereist enige verdieping en oriëntatie. Vergelijk verschillende aanbieders op basis van hun portfolio, de informatie op de website en bij voorkeur een persoonlijke kennismakingsgesprek. Vraag naar hun ervaringen, ontmoet de mensen in het team en praat over welke wensen je hebt voor je Magento 2 webshop.

Een RFP opstellen

Wil je goed voorbereid naar een kennismakingsgesprek met een Magento webshop bouwer gaan, werk dan (samen met je team) een RFP uit. Een RFP (request for proposal) is een document waarin de wensen, ideeën en vragen rondom de nieuwe webshop zijn uitgewerkt. Dit hoeft geen officieel document te zijn. Wat helpt bij het ontdekken van de wensen is door user stories te schrijven. Een voorbeeld van een user story is: Als webshop bezoeker wil ik een zoekfunctie waarin ik artikelnummers kan invullen, zodat ik producten op mijn factuur in de webshop kan terugvinden.

Vind ik leuk: Like Laden…