Marcel Schenk, fotograaf Utrecht, erkend Associate Photographer bij Peter Hurley Headshotcrew

Met het lanceren van een nieuwe website, is het tijd om eens nader kennis te maken met de persoon achter de camera. Marcel Schenk, fotograaf van fotoshoot Utrecht is gespecialiseerd in het maken van portretfoto’s. Bedoeld voor mensen die zich, met hun foto, zakelijk en professioneel willen presenteren. Marcel Schenk is erkend Associate Photographer bij Peter Hurley Headshotcrew.

Goede leermeesters

De eerste indruk maak je maar een keer. In een tijd dat eerste contacten vaak online worden gelegd, is het belangrijk om een portretfoto bij je zakelijke profiel te plaatsen, die niet alleen waarheidsgetrouw is, maar ook nog professioneel en representatief overkomt. Tijdens de opnames bij fotoshoot Utrecht kun je er zeker van zijn dat met deze aspecten rekening wordt gehouden. Marcel Schenk heeft een opleiding gevolgd bij de Amerikaanse fotograaf Peter Hurley. Hij heeft studio's in New York en Los Angeles en wordt beschouwd als de marktleider op het gebied van het maken van portretfoto’s. Marcel is ook lid van Peter Hurley’s Headshotcrew, dit is een wereldwijde vereniging van headshot specialisten. Ook Ivan Weiss, headshot fotograaf in Londen, heeft Marcel de fijne kneepjes van het vak geleerd, waar hij in de dagelijkse praktijk veel profijt van heeft.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Wat het verschil is tussen een gewone pasfoto en een portretfoto wordt al snel duidelijk als je bij Marcel Schenk binnenkomt voor een fotoshoot Utrecht. Je voelt je direct op je gemak en je weet ook dat er geen haast is om de foto te nemen. Je krijgt vooraf tips om zo natuurlijk mogelijk op de foto over te komen. Zo wordt bijvoorbeeld aangeraden om je make-up zoveel mogelijk gelijk te houden aan je dagelijkse verschijning. Mocht je er behoefte aan hebben, dan kun je ook in de studio voor de fotoshoot Utrecht gebruikmaken van een professionele visagiste. Je kunt, als je dat wenst, in de studio ook gebruik maken van een kleedkamer om je om te kleden in gepaste kleding voor de foto.

Een professioneel resultaat

Een goede portretfoto wordt niet alleen bereikt door te werken met professionele apparatuur. Hoewel dit natuurlijk wel een onderdeel is voor een mooi resultaat. Ook de manier waarop je gefotografeerd wordt, is van invloed. Tijdens opnames bij de fotoshoot Utrecht geeft Marcel Schenk je dan ook veel bruikbare tips. Een goede portretfoto vraagt om een natuurlijke houding en een natuurlijke blik. Om dan ook nog een ontspannen over te komen, is over het algemeen een lastige opgave voor mensen. Maar met de professionele tips van Marcel sta je altijd als jezelf, dus herkenbaar, op de foto. Dat zorgt ervoor dat je de foto met vertrouwen kunt gebruiken voor al je zakelijke doeleinden. Potentiele opdrachtgevers en zakelijke relaties zullen op basis van je professionele fotoshoot Utrecht, het vertrouwen hebben dat je een serieuze zakenpartner bent.

Wanneer laat je een portretfoto maken?

Een fotoshoot Utrecht is geschikt voor iedereen die op zoek is naar een professionele portretfoto van zichzelf. Dit kan voor verschillende doeleinden zijn. Natuurlijk is een zakelijke profielfoto op social media een veel voorkomend doel. Maar ook als je foto's nodig hebt bij het ondersteunen van je sollicitaties, op een blogsite, op de website van je onderneming of in een bedrijfsbrochure zijn de portretfoto’s van Marcel Schenk het ideale visitekaartje.