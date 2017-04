Meer info, meer immo, dat vind je op Realo

Realo is een online marktplaats voor vastgoed. We helpen mensen om online een thuis te kopen of te huren dankzij relevante zoekertjes verrijkt met lokale data en aanbevelingen van anderen.

Voordelen van Realo:

Méér huizen te koop of te huur dan eender welke andere site dankzij exclusieve zoekertjes

Veruit het meest intuïtieve, gebruiksvriendelijke en efficiënte platform voor het vinden of ontdekken van huizen

Kosteloze waardeschattingen en andere lokale data voor elk pand in België en binnenkort in West-Europa

Buurtradar om te ontdekken wie en wat er nieuw is in uw buurt, of waar u het gelukkigst zou zijn

Kom te weten wat andere mensen denken over hun makelaar, huis of buurt

Maar wat is die Realo schatting nu precies?

De Realo Schatting is het resultaat van een formule ontwikkeld door Realo om de marktwaarde van een huis in te schatten. Het is geen officiële taxatie. De Realo Schatting wordt berekend op basis van publiek beschikbare data en informatie ingediend door gebruikers. Een officiële schatter of makelaar kan de locatie bezoeken, en heeft zo een beter zicht op de locatie, de afwerking van de woning en de lokale woningmarkt. We raden Realo gebruikers aan om een Realo Schatting aan te vullen met:

Een schatting van een lokale makelaar

Een officiële taxatie van een beëdigd schatter

Een eigen bezoek aan het geschatte huis

De Realo Schatting werkt op basis van een formule die door Realo werd ontwikkeld. De formule gebruikt informatie over de woning, de buurt waarin de woning zich bevindt en bestaande vraagprijzen om een inschatting te maken van de waarde van elke woning in België.

Voorbeelden van variabelen die door Realo gebruikt worden, zijn: