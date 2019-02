Meer weten over de elektrische sigaret?

Voor een ruim aanbod aan elektrische sigaretten kun je uitstekend terecht op de informatieve website van Damp-e.nl. De informatie is flink uitgebreid. Bovendien is de website nog overzichtelijker dan het al was, waardoor je eenvoudig alle benodigdheden voor jouw elektrische sigaret kunt vinden.

Uitgebreide informatie over de e-sigaret

Op het vernieuwde Damp-e.nl vind je belangrijke informatie over de elektrische sigaret. Zo worden de kwaliteiten van de verschillende e-smokers uitgebreid beschreven. Wist je dat de damp van een e-sigaret geen schadelijke stoffen en gassen bevat? Dit terwijl sigarettenrook maar liefst vierduizend schadelijke stoffen bevat. De e-sigaret is dan ook gezond alternatief voor de tabakssigaret.

E-liquids verkrijgbaar in ruim 300 smaken

Het assortiment op de nieuwe website is uitgebreider dan ooit. Zo zijn liefhebbers van e-smokers hier helemaal op hun plek. De vloeistof in de elektrische sigaret wordt ‘e-liquid’ genoemd en zorgt ervoor dat de elektrische sigaret wordt verdampt. Zij bieden meer dan driehonderd verschillende smaken aan. Wat dacht je bijvoorbeeld van een e-smoker met een aardbeienmilkshake of vanillesmaak? Er is voor elk wat wils! De smaken zijn zowel in standaard e-liquid verpakkingen van 10 ml als in grotere hoeveelheden te koop. Het is zeker mogelijk om grotere hoeveelheden in één keer aan te schaffen.

DIY-gedeelte

Naast e-smokers bestaat de collectie ook uit diverse handige accessoires, zoals mod batterijen, verdampers, hoesjes en coils. In het ‘DIY’ gedeelte op hun site kun je zelfs het juiste gereedschap aanschaffen om zelf coils te maken. Een coil is een belangrijk onderdeel van de elektrische sigaret, omdat je het nodig hebt om te kunnen dampen.

Reserve-onderdelen

Het komt helaas weleens voor dat een elektrische sigaret kapot gaat of dat het een nieuw onderdeel nodig heeft. Maak je geen zorgen, want er zijn genoeg reserve-onderdelen. Daarmee maak je binnen mum van tijd jouw elektrische sigaret weer als nieuw. De reserve-onderdelen zijn evenals hun andere producten afkomstig van diverse kwaliteitsmerken, zoals Eleaf, Vaporesso en Uwell. Daardoor kun je langere tijd genieten van je e-sigaret en bijbehorende producten.

Persoonlijk advies over de elektrische sigaret

Goede en eerlijke communicatie staat centraal bij Damp-e. Zodoende beantwoorden zij graag en op tijd al jouw vragen over de elektrische sigaret. Je kunt zowel per e-mail als telefoon en via de webchat contact opnemen met ons personeel. Wij leveren graag persoonlijk advies. Het ruime assortiment aan e-sigaretten, e-liquids en accessoires kan best overweldigend zijn. Zij helpen je graag verder en hopen dat je precies vindt waar je naar zoekt. Het is hoe dan ook een goede stap om de tabakssigaret voorgoed te laten liggen. Dankzij de elektrische sigaret geniet je op verantwoorde wijze van het roken.

Vind ik leuk: Like Laden…