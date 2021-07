Miljoenenclaim dreigt voor beursgenoteerde The Italian Sea Group

Het onlangs aan de Milaanse beurs genoteerde Italiaanse bedrijf The Italian Sea Group heeft een enorme claim aan zijn broek van 40 miljoen Euro.

The Italian Sea Group waar onlangs designer Giorgio Armani en de Belgische ondernemer Marc Coucke een belang in hebben genomen, is een van de grootste bedrijven in de internationale jachtindustrie.

Het in Hong Kong gevestigde bedrijf TSIG Asia beschuldigt volgens betrouwbare bron het bedrijf van een enorme fraude na de verkoop en verduistering van diverse jachten. Het bedrijf kwam eerder al veelvuldig in het nieuws nadat enkele superjachten spontaan in brand vlogen. Vermogende klanten en verzekeraars zijn daardoor mogelijk ernstig gedupeerd nu het bedrijf weigert inzage te geven op verzoek van benadeelde partijen.

Een onafhankelijke onderzoek zal moeten uitwijzen of dit echt het geval was. Hoe de onderneming recentelijk haar beursgang heeft kunnen financieren is eveneens een raadsel nu naar buiten is gekomen dat de onderneming eerder in grote liquiditeitsproblemen zat.

The Italian Sea Group kwam eerder al in opspraak door een enorme ketting van problemen. Personeel wat niet kreeg uitbetaald en waarbij het bedrijf misbruik maakte van haar positie ten opzichte van haar productiemedewerkers. Het bedrijf zou medewerkers onder hoge druk laten werken en daarvoor geen enkele compensatie geven.

De komende periode zal moeten uitwijzen wat de rol is van The Italian Sea Group en haar bestuurders nu duidelijk is geworden dat diverse partijen zich verenigd hebben in een strafrechtelijke klacht.