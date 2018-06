MyCademy genomineerd als beste opleider voor tweede jaar op rij

Arnhem, 5 juli 2018 – MyCademy.com, hét online platform voor continu leren, is voor het tweede jaar op rij genomineerd voor de Computable Awards in de categorie ICT-opleider van het jaar.

De Computable Awards 2018 worden op dinsdag 30 oktober voor de dertiende keer toegekend aan bedrijven, projecten en personen die zich het afgelopen jaar nadrukkelijk hebben onderscheiden. De winnaars worden bepaald door een onafhankelijke jury en de lezers van Computable. Lezers kunnen vanaf 5 juli stemmen op de genomineerden van hun voorkeur.

Het belang van continue kennisontwikkeling

MyCademy-directeur Patrick Kieviet is blij met deze tweede nominatie op rij: “Het belang van continue kennisontwikkeling wordt voor Nederlandse organisaties steeds groter. Innovatie is alleen mogelijk als je de mensen in huis hebt om die innovatie te realiseren. Bovendien zijn investeringen in kennisontwikkeling geen kostenpost, maar leveren ze ook onderaan de streep directe voordelen op.”

De huidige krapte op de arbeidsmarkt betekent dat organisaties het zich niet kunnen veroorloven om níet te investeren in hun werknemers: “De meeste bedrijven moeten alle zeilen bijzetten om gekwalificeerde IT-professionals te behouden. Continue kennisontwikkeling is een onmisbare arbeidsvoorwaarde.”

Over MyCademy

Op het platform MyCademy.com, dat in januari 2016 werd gelanceerd, kunnen ICT’ers gebruikmaken van ruim 500 online trainingen, virtuele labs, proefexamens en 45.000 e-books & video’s. Vanaf elk device en op elk gewenst moment hebben zij toegang tot het platform. MyCademy.com is goedkoper dan klassikale lessen, kost minder tijd, is gemakkelijker te plannen en altijd beschikbaar.

Sparren met collega’s en kennis delen met andere MyCademy-gebruikers is laagdrempelig en ook chatten met een docent behoort tot de mogelijkheden. Dankzij de uitgebreide voortgangsinformatie op ieder gewenst niveau kan elke organisatie grip houden op de kennisontwikkeling van medewerkers.

Om ervoor te zorgen dat klanten continu leren succesvol kunnen implementeren, ondersteunt MyCademy haar klanten doorlopend met adviezen van het klantsuccesteam.

