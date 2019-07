Mystery Shopping in verschillende branches

Klanttevredenheid is niet alleen van belang binnen de retail sector. Het is dan ook niet vreemd dat de Mystery Shopping strategie ook in andere branches veelvuldig wordt ingezet. Er zitten wel flink wat verschillen in de diverse branches. Maar hoe je het ook wendt of keert het draait allemaal om het verbeteren van de klanttevredenheid!

Mystery Shopping in de detailhandel

Hoe is de klantbeleving binnen mijn winkel? Wat kan ik verbeteren zodat mijn klanten met een tevreden gevoel de winkel uitlopen? Welke mogelijkheden zijn er om mijn service verder te verbeteren? Voor wie deze vragen stelt is Mystery Shopping dé oplossing! Voor het meten van de klanttevredenheid wordt gebruik gemaakt van Mystery Shoppers. Deze Mystery Shoppers betreden als klant de winkel en beoordelen kritisch hun bezoek. De resultaten die voortvloeien uit dit proces worden meestal niet openbaar gesteld maar echter alleen gebruikt voor bedrijfsinterne doeleinden.

Mystery e-Shopping

Een groeiend aandeel van de omzet wordt inmiddels online verkregen. Dit is dan ook de reden waarom het voor ondernemingen steeds belangrijker wordt dat de klanten ook online zeer tevreden zijn. Het proces van testaankopen binnen de internetbranche is nagenoeg identiek aan dat van de fysieke aankopen. Mystery Shoppers proberen door middel van het gebruik van verschillende online aankoopopties de gebruiksvriendelijkheid te testen.

Mystery Guest in restaurants

Wie wil er nou niet in een exclusieve atmosfeer dineren en daarvoor ook nog betaald worden? Voor een Mystery Guest is deze droom werkelijkheid maar gaat het ook gepaard met hard werken. De resultaten van hun restaurantbezoeken hebben een grote invloed op zowel de gastronomie als op klanten beslissingen. Een groot verschil tussen Mystery Shopping binnen de horeca en binnen de detailhandel betreft de publicatie van de resultaten. In tegenstelling tot de detailhandel worden de resultaten voor de horeca juist wel uitgebreid gepubliceerd in tijdschriften, culinaire gidsen en online.

Mystery Guests in de toerismesector

In de toerismesector staat juist de service centraal. Dat is een reden dat er ook in deze branche vele verschillende soorten testaankopen gedaan worden. Vervolgens wordt geprobeerd de klanttevredenheid optimaal te houden door naast reisbureaus ook het aanbod van gespecialiseerde aanbieders te testen, bijvoorbeeld bij luchtvaartmaatschappijen en hotels.

Automotivebranche

Ook in de automotive industrie is Mystery Shopping een vak apart. Dit omdat er meer contactmomenten zijn tussen de consument en de verkoper. Denk hierbij aan een bezoek aan de showroom, het bestellen, de follow-up en het onderhoud. Door hierbij Mystery Shoppers in te zetten kunnen autodealers zowel het aankoopproces als de service na de aankoop verbeteren. Op deze manier kunnen autodealers op alle gebieden hun sales kansen optimaal benutten.

