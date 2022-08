Nederland behoort tot de landen met meeste cameratoezicht per inwoner

Maar al te vaak speelt camerabewijs een doorslaggevende rol bij diefstal en inbraak. Steeds meer plekken in Nederland worden dan ook uitgerust met speciale beveiligingscamera's, die een oogje in het zeil houden wanneer er even niemand aanwezig is. Tegenwoordig behoort ons kikkerlandje zelfs tot de landen met het meeste cameratoezicht per inwoner.

De organisatie van beveiligingscamera's in Nederland

Misschien wel de meest betrouwbare database waarin cameratoezicht wordt bijgehouden is die van Camera in Beeld. Dit systeem van de politie geeft beveiligingscamera's weer op een kaart. Hierdoor kan de politie bij een inbraak of ongeval gemakkelijk de plaats van het incident op de kaart opzoeken, en zo kijken of daar camera's in de buurt hangen. Uiteraard zijn camera's van overheidsinstanties en het openbaar vervoer bij dit systeem aangesloten, maar ook als particulier kun je je beveiligingscamera's aanmelden bij Camera in Beeld.

Het aanmelden van je camera's bij de politiedatabase heeft grote voordelen, maar is niet verplicht. Hierdoor ligt het werkelijke aantal beveiligingscamera's in de praktijk stukken hoger dan de aantallen die bij de overheid bekend zijn. Volgens sommige schattingen ligt het werkelijke aantal camera's dat gebruikt wordt voor beveiliging tot wel vier keer hoger dan de aantallen die bij de politie geregistreerd staan.

Cameratoezicht en privacy

Hoewel beveiligingscamera's natuurlijk grote voordelen met zich meebrengen, ervaren veel mensen ook een inbreuk op hun privacy wanneer ze continu gefilmd worden. Daarom is cameratoezicht in Nederland gebonden aan wet- en regelgeving. Om te beginnen moet iemand die beveiligingscamera's installeert duidelijk communiceren dat er op zijn of haar locatie cameratoezicht is. Vaak gebeurt dit door middel van een bord of een sticker op de deur. Ten tweede mag een beveiligingscamera alleen gericht zijn op eigen bezittingen. Een camera in een winkelpand of bij de voordeur is volgens de wet dan ook prima. Een camera gericht op het huis van de buren is een inbreuk op privacywetgeving en is dan ook verboden. Verder moeten beelden van particuliere camera's in principe na 28 dagen weer verwijderd worden.

De afschrikwekkende werking van cameratoezicht

Naast het feit dat cameratoezicht sterk bewijs oplevert bij het veroordelen van inbrekers hebben camera's nog een tweede belangrijke functie. Wanneer inbrekers weten dat er ergens een camera hangt zijn ze sneller geneigd om hun inbraakpoging te staken en het ergens anders te proberen. Om deze reden kiezen tal van bedrijven en particulieren ervoor om nepcamera's of dummy's op te hangen. Deze camera's ogen levensecht, maar nemen geen beelden op. Een echte camera biedt daarentegen meer voordelen dan alleen een afschrikwekkende functie. De beelden van een wifi camera of een camera PoE zijn natuurlijk als bewijslast bruikbaar.

Beveiligingscamera's met gezichtsherkenning

Tot voor kort maakten beveiligingscamera's enkel filmbeelden. De nieuwere modellen zijn echter uitgerust met software die ook de gefilmde gezichten kan lezen. Met deze technologie kunnen vervolgens gezichten op filmbeelden worden herkend. Wanneer dit vervolgens wordt gekoppeld aan een database van bijvoorbeeld de politie kunnen personen die al in zo'n database geregistreerd staan vrij eenvoudig worden herkend. Gezichtsherkenningstechnologie staat echter nog in de kinderschoenen en blijkt in de praktijk niet altijd even accuraat te werken. Ook maakt zulke technologie een extra inbreuk op de privacy, waardoor gezichtsherkenning ook juridisch de nodige vragen opwekt.