Newsletter2Go en SendinBlue fuseren om de Europese e-mailmarketing marktleider te worden

Berlijn, 31 januari 2019 – Het uit Duitsland afkomstige bedrijf Newsletter2Go en het Franse bedrijf SendinBlue zijn gefuseerd. De twee e-mailmarketing software aanbieders willen hiermee hun marktaandeel zodanig vergroten dat ze de Europese marktleider kunnen worden. Met onmiddellijke ingang heeft SendinBlue honderd procent van het Berlijnse bedrijf overgenomen.

Newsletter2Go GmbH werd in 2011 door Christoph Beuck en Steffen Schebesta opgericht en later uitgebreid met CMO Maximilian Modl. Met zo’n 185.000 geregistreerde gebruikers is het softwarebedrijf in slechts 8 jaar tijd geëvolueerd van een startup naar de Duitse marktleider in e-mailmarketing. Ook in Nederland heeft het bedrijf zich sterk gepositioneerd.

SendinBlue heeft met onmiddellijke ingang honderd procent van het Berlijnse bedrijf overgenomen. “Newsletter2Go past perfect in onze groeistrategie", zegt Armand Thiberge, CEO. "Het bedrijf geeft ons toegang tot de Duitstalige markt. Door onze krachten te bundelen zijn we in onze sector de eerste grote speler op de Europese markt.”

Christoph Beuck, CEO van Newsletter2Go, verteld: “Samen met SendinBlue zullen we ons richten op de uitbreiding van ons gezamenlijke marktaandeel in Europa. Newsletter2Go zal profiteren van de ervaring van SendinBlue, hun marktpositie en de synergieën die ontstaan door de samenwerking in alle bedrijfssectoren.”

Beide bedrijven zullen onafhankelijk met hun eigen management blijven opereren en tegelijkertijd samenwerken aan hun gezamenlijke doel om hun marktdekking in Europa te vergroten. Voor bestaande klanten van zowel Newsletter2Go als SendinBlue verandert er niets.

Vind ik leuk: Like Laden…