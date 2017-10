Nieuw! Privacy & Data Protection in de praktijk

Eindhoven 11 oktober 2017– In deze 5-daagse klassikale opleiding wordt de deelnemer opgeleid tot Data Protection Officer (DPO) volgens de nieuwe Europese General Data Protection Regulation (GDPR) die in 2018 in werking treedt.

Vanaf 25 mei 2018 hebben organisaties met de inwerkingtreding van de nieuwe Europese General Data Protection Regulation (GDPR), ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd, een grote verantwoordelijkheid in het kader van privacy en gegevensbescherming. Vele organisaties krijgen tal van nieuwe verplichtingen plus de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat het zich aan de nieuwe Europese privacywet houdt.

In deze complete en actuele 5-daagse opleiding Privacy & Data Protection in de praktijk worden alle eisen waaraan organisaties moet voldoen behandeld. Tal van specifieke en complexe onderwerpen op het gebied van privacy en data protection komen aan bod, zoals de rol en taken van de Data Protection Officer (DPO/FG), Data Protection Impact Assessment (DPIA), Big Data, de Meldplicht Datalekken, privacy audits, Privacy by Design (PbD), integratie van het privacybeleid in het informatiebeveiligingsbeleid en tal van andere privacygerelateerde onderwerpen. Voor deelnemers is er ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen aan de zeer deskundige docenten.

De succesformule van deze praktijkopleiding is gebaseerd op het toetsen of de deelnemer beschikt over de noodzakelijke actuele (theoretische) kennis en met name op het praktisch kunnen toepassen van de nieuwe privacy wetgeving. Voor alle organisaties zal het een behoorlijke uitdaging zijn om de theorie om te zetten naar de praktijk. Het vereist het nodige uitzoekwerk en ervaring om deze vertaalslag te kunnen maken. De zeer ervaren en toonaangevende experts op het gebied van privacy en data protection zullen de deelnemer met raad en daad en vele tips terzijde staan.

Deze praktijkopleiding is opgezet voor (toekomstige) Data Protection Officers (DPO's/FG's) en voor iedereen die zijn of haar kennis over privacy en data protection wil actualiseren en toetsen en/of medeverantwoordelijk is voor de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

Kijk voor meer informatie op de website van International Management Forum (IMF); www.imf-online.com.

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van veelal certificerende (vaak ook schriftelijke en online) cursussen en (post-HBO) opleidingen. De cursussen sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van het management en professionals van zowel publieke als private organisaties en bestrijken onder meer het ICT, financiële en HRM-vakgebied. IMF is al ruim 25 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 15 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.

