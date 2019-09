Nieuwe advocaten zoekmachine ‘Advocatenkantoren.nl’ online

De website Advocatenkantoren.nl is sinds heden online. In deze nieuwe advocaten zoekmachine kunnen particulieren en ondernemers eenvoudig een advocaat vinden op rechtsgebied, ervaring, prijs, locatie of op naam. Rechtzoekenden kunnen ook gericht zoeken naar advocaten die bij een specialisatievereniging zijn aangesloten en advocaten die gefinancierde rechtsbijstand verlenen.

Advocatenkantoren.nl is een Nederlandse legaltech start-up en heeft als doel om de markt van de juridische dienstverlening transparanter te maken. Op het juridische platform kunnen ondernemers en particulieren terecht voor juridische bijstand van advocaten. Rechtzoekenden kunnen direct contact opnemen met een gespecialiseerde advocaat in de regio. Op de website staan uitsluitend advocaten die bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) zijn aangesloten. Hiermee garandeert Advocatenkantoren.nl de best mogelijke juridische ondersteuning voor uw rechtszaak of rechtsvraag.

Voor rechtzoekenden

Particulieren en bedrijven zoeken steeds vaker online naar rechtshulp. Advocatenkantoren.nl speelt hier op in door de lancering van de nieuwe advocaten zoekmachine. Via de zoekmachine kunnen advocaten worden vergeleken op basis van prijs, ervaring, locatie en rechtsgebied. Rechtzoekenden kunnen tevens gericht zoeken naar advocaten die bij een specialisatievereniging zijn aangesloten en advocaten die gefinancierde rechtsbijstand verlenen. Met ruim 600 juridische onderwerpen kunnen particulieren en ondernemer specifiek op zoek gaan naar de meest geschikte advocaat.

Voor Advocaten

Het werven van potentiële cliënten is voor advocaten en kantoren vaak een hele uitdaging. Online vindbaarheid wordt hierin steeds belangrijker, maar is tijdrovend en kost ook nog eens een hoop geld. Advocatenkantoren.nl biedt als voordeel dat gerelateerde bezoekers direct in contact kunnen komen met een advocaat voor juridisch advies. Advocaten worden immers vertoond op hun specialisatie in de regio waar ze zijn gevestigd.

Advocatenkantoren.nl voldoet aan de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten door gebruik te maken van abonnementen, waarbij er dus niet per lead of opdracht achteraf betaalt hoeft te worden.