Nieuwe bikini nodig? Volgende zomer draag je een micro bikini!

Nu de lucht iedere dag steeds kouder aan het worden is blijven de gedachten van het dragen van een sexy bikini een beetje weg. Misschien droom je zo nu en dan even weg over een zon en zee vakantie of wil je graag naar een binnenzwembad volgend week maar toch denken we dat het niet iets is dat de heel dag in je hoofd zit. Er is een ding waar je wel zeker van kunt zijn: over een paar maanden wordt het gewoon weer warmer en vindt de zon haar kracht terug. De lente is misschien nog niet heel erg dichtbij maar voor je het weet staat ze weer voor de deur met de zomer er vlak achter. Misschien is dit dus juist wel het perfecte moment om over een sexy lingerie bikini na te gaan denken. Als je op zoek bent naar wat extra spice kun je op zoek gaan naar een micro bikini. Micro bikinis zijn helemaal in komend siezoen en zou zomaar het kledingstuk van je dromen kunnen worden. Het vinden van de perfecte bikini is voor veel vrouwen als het vinden van de perfecte schoen; het moet niet alleen heel stijlvol zijn maar ook uitermate comfortabel. Bij larshor weten we dat zulke dingen zeldzaam zijn maar we weten ook dat ze bestaan, en zo ook in onze collectie! Micro bikinis zijn ongelofelijk sexy, de vrouwelijkheid seipelt er van af, stijl overload voor een scherpe en intilligente uitstraling. De perfect micro bikini kopen is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Als je volgend seizoen het strand op loopt wil je er natuurlijk uit zien als een gebronsde godin,niet als een gerimpelde ouwe spinster die nog niet weet wat stijl is als ze er over struikelt. Om er zeker van te zijn dat je er geweldig uit ziet tijdens het dragen van je nieuwe micro bikini hebben wij hier een stijl en advies gids geschreven zodat er na het lezen van deze blog geen twijfel meer is over hoe je te werk moet gaan tijdens het shoppen voor een nieuwe bikini. Neem dus snel een kijkje naar deze tips en kom daarna langs op onze webshop van larshor.nl!

Weet hoe je een g string draagt - als je een micro bikini wilt gaan dragen is een van de dingen waar je mee moet beginnen het wennen aan het dragen van een g string. Een g string kan op allerlei manierer fout gedragen worden waardoor je er uiteindelijk heel sletterig, goedkoop of simpel weg lelijk uit zult zien. Niet als je weet hoe je het kledingstuk op een juiste manier kunt dragen. Als je een g string op een juiste manier draagt en goed combineert met de rest van je kleding kan het een enorm gerafineerde sexy look geven. Als je de verkeerde stijl kiest zie je er waarschijnlijk meer uit als een stripper dan een professor. Er blijft weinig over voor de verbeelding bij het dragen van een g string maar de truc is om te zorgen dat er wel iets over blijft voor de verbeelding. Zorg er dus voor dat je kruis en borsten te bedekken zijn met andere stukken kleding voor een geweldig laagjes effect, dat is niet het enige wat belangrijk is natuurlijk. Een g string die niet lekker zit kan in je huid snijden of lelijke striemen achter laten. Je wilt dus dat je string comfortabel is. Het laatste wat je wilt is een te kleine g string, dan kriupt ie zo lekker je bil spleet in en zal het voelen alsof je in twee wordt gesneden. Als je g string oncomfortabel is dan is ie waarschijnlijk te klein en kun je beter een groter maatje kopen..

Overweeg een V string - als een sexy lingerie g string net even te veel voor je is, of liever, net even te weinig, omdat je niet helemaal comfortabel bent met alleen het kleinste stukje stof dat jou edele delen scheidt van de rest van de wereld tijdens de zomser dan kun je overwegen een V string te kopen. V strings zijn bijna hetzelfde als G strings behalve het feit dat ze net iets groter zijn en ze daardoor iets meer ondersteuning en bedekking bieden. V strings zijn nog steeds meer dan klein genoeg om enorm sexy en opwindend te zijn. Nog steeds zal er weinig over zijn voor de verbeelding om iets van te maken. Echter zul je je waarschijnlijk iets veiliger voelen dan met slechts een G string. Ook zal de extra stof dus iets meer draag comfoort bieden omdat er gewoon meer is om ondersteuning te bieden. Het feit dat er iets meer stof is brengt ook met zich mee dat patronen en kleurtjes een belangrijkere rol spelen dan bij g strings, de hoeveelheid stof zocht voor een prominentere rol voor deze dimensies die je kunnen helpen je hele look of outfit af te maken. Als je bijvoorbeeld je kleurtje wilt showen omdat je een goede week hebt liggen bakken in de zon kun je een lichte kleur V string aantrekken; dit complimenteert je tan! Als je juist blikken wilt trekken naar je edele delen kun je felle patronen of kleuren gebruiken. Die zullen alle aandacht op je kruis vestigen als dat is waar je de aandacht wilt, neem wel iets mee om jezelf te bedekken want de hele tijd je kruis in gestaard worden is ook niet fijn!

Weet welk bikini type goed bij jou lichaam past - als er iets is waar we hete allemaal over eens kunnen zijn is het het feit dat de meeste vrouwen er niet uit zien als die compleet gefotoshopde bikini modellen die je ziet op bikini website en zomer magazines reclames. De modellen zelf zien er in het echte leven ook niet zo uit. Alleen na dat een editor met zijn magische software de foto heeft bewerkt krijg je uiteindlijk het prachtige neppe resultaat dat wij uiteindelijk te zien krijgen. Ons schoonheids ideaal is tegenwoordig gebaseerd op iets onhaalbaars, voor de meeste mensen in ieder geval. Na dat gezegd te hebben weten we dus dat echt niet iedere vrouw rondloopt in een maatje 8 en het lichaam heeft van een Olympische atleet. Een micro bikini gaat er dus op de doorsnee vrouw niet hetzelfde uit zien als op het model in je favoriete mode blad. Je moet weten wat voor lichaams type je hebt als je een micro bikini gaat kopen en dit is waar veel vrouwen enorme moeite hebben. Sommige vrouwen hebben een soort appel figuur, sommige lijken meer op een peer en sommige vrowen hebben een zandloper figuur. Sat een mirco bikini er super sexy uit ziet bij een vouw met een zandloper figuur betekend niet dat dat ook zo is bij een appel of peer figuur. Verschillende figuren hebben verschillende stijlen nodig. Om dezelfde reden moet je onthouden dat sommige stijlen gewoon echt niet werken voor sommige figuren. Als je bijvoorbeeld een zware bil hebt maar een vrij slank boven lichaam en je je vrouwlijkheid wilt laten zien aan de buiten wereld kun je waarschijnlijk beter voor een V string bikini gaan omdat deze simpelweg beter bij jou lichaamstype past. Het klinkt misschien een beetje direct maar als je mooie grote billen hebt en je een g string gaat dragen zou het nog wel eens voor kunnen komen dat mensen denken dat je helemaal niets aan hebt!

Vergeet de dames niet - tot dusver hebben we vooral gefocust op de broekjes die bij je bikini horen maar hoe zit het met de topjes die je kunt dragen? Het is minstens zo belangrijk dat je hier aandacht aan besteedt. Alle vrouwen hebben andere borsten, sommige zijn groot, sommige zijn klein en sommige zijn echt heel erg gemiddeld. Dan wordt het overbodig om te zeggen dat een bikini topje heel erg anders staat bij iemand met grote borsten dan bij iemand met kleine borsten. Dus het kiezen van de juiste grootte voor je bikini is belangrijk omdat hiermee bedekking en ondersteuning wordt bepaald. Ten eerste moet je precies weten wat je maten zijn. En met precies bedoelen we laat dit eens op meten door een professional. Wellicht door een winkel bediende in een beha winkel of iets dergelijks. Als je eenmaal de juitse borste maat weet kun je aan de hand daarvan je bikini topje kiezen. Je wilt dat je borsten bedekt zijn en je wilt dat ze ondersteund zijn maar tegelijkertijd wil je ook dat die heerlijke beestje een beetje sexy te bekijken zijn, ga voor een middenweg!

Pas je bikini aan voordat je hem koopt - alhoewel online kopen heel veel voordelen biedt bij het kopen van kleding vergeleken met een drukke chaotische winkel straat ergens in het midden van de stad blijft het grootste voordeel van fysiek shoppen toch echt dat je de kleding ter plekke direct kunt passen. Dan kan bij ons ook maar dan moet je wel de moeite doen om alle weer in te pakken en terug te sturen, wachten tot je een nieuw model toegestuurd krijgt en dan het hele verhaal weer herhalen. Dat is allemaal best te doen maar stelt je resultaat wel uit; in de winkel gaat dit allemaal direct, zonder vertraging. Je loopt gewoon een paskamer binnen en probeert je nieuwe sexy lingerie eens uit. Door je bikini te passen voordat je hem koopt weet je zeker dat hij op jou lichaam gemaakt is en hoef je niet in zenuwen te wachten op je pakketje om te zien of je het wel past.

Kies de juiste maat - naast hoe belangrijk het is om je borst maat goed op te laten meten is het ook belangrijk om je algemene bikini maat juist in je hoofd te hebben. Als je namelijk een te kleine bikini kiest lijkt het net of je een kerstmis ham bent die is ingebonden om prachtig te worden opgediend tijdens het kerstfeest . als je bikini te groot is loop je de kans er uit te zien als een kind met mamas bikini aan. Om er voor te zorgen dat je nieuwe micro bikini er absoluut tip top uit ziet moet je zeker weten dat je de juiste maat gaat inkopen. Dat betekend natuurlijk dat je die maat ook moet weten. Bijvoorbeeld; als je nou gewoonlijk een maatje 14 draagt ga er dan niet van uit dat je altijd een maatje 14 draagt want dat kan bij verschillende merken nog behoorlijk wat verschillen waardoor je mooi voor lul komt te staan als je er niet even over na denkt. Het laatste wat je wilt is dat je bikini of veel te groot of veel te klein is dus zorg ervoor dat je je maten hebt laten opnemen en de maattabellen op larshor.nl in de gaten blijft houden voordat je wat koopt.

Waxen en scheren zijn ook belangrijk! - zonder al te veel in detail te treden moet je dit ook gewoon in je achterhoofd houden. Als de zomer er aaan komt en je je nieuwe micro bikini aan gaat doen kan dat streken van je lichaam blootleggen die al een tijde geen zon hebben gezien. Misschien hou je dit wel netjes bij iedere week maar het zou zomaar een tijdje geleden kunnen zijn. Over hte algemeen wordt het niet als heel stijlvol gezien als er lange haren uit je bikini steken. Wij zijn helemaal voor haar maar als je er echt aantrekklijk uit wilt zien adviseren we je toch om er over na te denken. Wat jij comfortabel en mooi vindt is niet per see iets wat hij altijd prachtig vindt, helaas. De makkelijkste manier om te zorgen dat dit allemaal in order is is gewoon even een afspraak te maken bij je lokale schoonheidssalon en te vragen of ze je zomer klaar kunnen maken.

Vind ik leuk: Like Laden…