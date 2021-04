nobudget van start; bureau voor schaalbare marketing en pr

Hikers House als launching customer

Op 5 april aanstaande start nobudget: een nieuw bureau voor pr en marketing. Nobudget richt zich op start-ups en scale-ups met groeiambitie. Met een achtergrond in pr, marketing en e-commerce ondernemerschap ziet oprichter Jan Faber kansen om groeiende ondernemingen te helpen met een pr- en marketingstrategie die schaalbaar is.

Launching customer van nobudget is Hikers House, een jong e-commercebedrijf dat zich richt op verhuur in de groeiende markt van buitenrecreatie. Voor Hikers House zal nobudget de volledige pr- en marketingstrategie ontwerpen en uitvoeren.

Nobudget brengt ervaring mee in onder meer e-commerce, technologie, entertainment en food, zowel in consumentenmarketing als business to business marketing. Met een pool van freelancers en partners op verschillende vakgebieden als online marketing, social media, e-mail marketing en public relations wordt iedere klant bediend met schaalbaar team van vakspecialisten. “Inzicht in ondernemerschap en ervaring met het opbouwen van een e-commercebedrijf is de onderscheidende kwaliteit van nobudget”, zegt Jan Faber, oprichter.

Data-gedreven marketing vanuit een crm-systeem is waar groeiende ondernemingen mee werken, nobudget beschikt daarom over kennis van en certificeringen in Salesforce Marketing Cloud, Pardot en e-mail. Als pr-bureau ICT biedt nobudget een programma aan voor Salesforce-gebruikers, waarbij de CRM database wordt ingezet voor een pr-strategie.

Meer informatie:

nobudget

Jan Faber

Welkom(at)nobudget.eu

020 -210 11 51