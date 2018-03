Nultiem badpak en bikini koopadvies

Nu de lente er echt bijna aankomt zijn veel van jullie waarschijnlijk weer in paniek over wat voor zwemkleding je dit jaar gaat kopen. Maar dames, maak je geen zorgen er is nog genoeg tijd, je hoeft nu nog echt niet in paniek te raken. Ik weet maar al te goed hoe stressvol het is om alles tot het laatste uur te laten wachten. Daarom ga ik je hieronder wat advies geven over hoe je dit het best kan aanpakken. Ik zal alle basis principes even behandelen en daarnaast wat tips en trucs geven zodat jij binnen no time je droom badpak, bikini of tankini kan vinden!

Online shoppen

Een van de dingen die veel stress opleveren is niet weten waar je nou het beste je zwemkleding kan kopen. Dit is een volkomen begrijpelijke zorg, het is met de tijd niet makkelijker geworden om te kiezen waar je kleding koopt. Vroeger was je aangewezen op een paar winkels en de collecties die daar werden aangeboden. Maar tegenwoordig zijn er meer en meer winkels die zwemkleding aanbieden en zijn er ook veel online winkels bijgekomen. Sommige mensen vinden het nog steeds fijner om een echte winkel binnen te lopen en daar alles voor zich te hebben om een besluit te maken. Maar steeds meer mensen kiezen ervoor om online een bikini te kopen.

Online kopen heeft een aantal voordelen. Ten eerste kan je op elk moment in het jaar van een groot assortiment kiezen. Winkels passen hun collecties natuurlijk aan op het seizoen. En in Nederland en België betekent dat lang wachten tot de lente- en zomerkleding eindelijk in de schappen liggen. Ben jij iemand die graag vroeg je nieuwe tankini wil inkopen? Dan ben je veel beter uit bij een online winkel zoals Larshor.nl. Zo wordt je niet gelimiteerd in je keuze om vroeg te beginnen met shoppen. Er zijn natuurlijk ook de mensen onder ons die niet zo gediend zijn van dat koude grauw weer tijdens onze wintermaanden en ervoor kiezen om naar een warm oord op vakantie te gaan. Je wilt niet dat je alleen maar kan kiezen uit je oude bikini’s als je net een strandvakantie hebt geboekt. Met online shoppen koop je de nieuwste trendy boho bikini’s in het hart van de winter. Zo ben jij helemaal voorbereid met de nieuwste stijlen voor je aankomende strandvakantie!

Er zijn natuurlijk ook nog andere redenen om je nieuwe sexy bikini online te kopen. Een reden waarom ik ben overgestapt naar het online shoppen voor bikini’s is dat ik mij vaak niet zo fijn voelde om tussen allemaal mensen in een winkel naar badpakken te kijken en deze vervolgens aan te passen. Het is toch intieme kleding die je aan het dragen bent en ook al sta je straks op het strand tussen allerlei mensen voelde ik altijd die ogen van andere mensen terwijl ik naar een bepaalde tankini of bikini opzoek was. Een bikini kopen betekent voor mij dat ik geen druk moet hebben ik moet gewoon lekker de vrijheid hebben om alles rustig op mijn eigen tempo te bekijken. Daarom koop ik nu altijd online bij winkels zoals Larshor, waar je geen meekijkende mensen hebt, een ruim aanbod en scherpe prijzen.

Je figuur bepalen

Wanneer vrouwen nieuwe badpakken of bikini’s kopen maken ze vaak een vrij simpele fout. Ze kopen de bikini op basis van hoe die eruit ziet en niet hoe die zal passen wanneer ze hem eindelijk aanhebben. Iedereen is net wat anders gevormd, geen mensen zijn precies hetzelfde en dus passen bikini’s en andere kleding ook nooit precies hetzelfde bij elke vrouw. En hoe iets past bepaalt in grote maten hoe het eruit zal zien. Sommige vrouwen zijn bijvoorbeeld hebben een peer achtige vorm, andere meer een appel achtige vorm. Sommige hebben een grote buste en kleine heupen, andere grote heupen en een kleine buste. Een bikini zal er dus ook anders uitzien afhankelijk van wat voor figuur je hebt. Voordat je gaat beginnen met shoppen voor je nieuw badpak moet je dus eerst goed bepalen wat voor figuur jij hebt en wat voor invloed dit kan hebben.

Jouw voorkeuren kennen

Als je eenmaal je figuur hebt vastgesteld is het volgende om te weten wat jouw stijl en design voorkeuren zijn Bijvoorbeeld, als jij heel erg houdt van felle kleuren en gekke printen moet je vooral kijken naar boho bikini’s. Deze komen in allerlei felle kleuren en mooie printen. Wees vooral niet bang om te experimenteren met nieuwe stijlen die je nog niet hebt geprobeerd. Maar zorg dat wanneer het erop aankomt jij een stijl kiest die jij fijn vindt en niet iets wat iemand anders je probeert aan te praten. Kies niet voor een string bikini als jij weet dat je je daar niet prettig bij voelt.

Kleed je volgens jouw figuur

Je weet inmiddels heel goed wat voor figuur je hebt, en wat voor stijlen en kleuren jij mooi vindt, dus is het nu tijd om opties te vinden die bij jouw figuur passen. Heb je bijvoorbeeld een kleinere buste dan kan een bikini top met ruche helpen om jouw borsten wat groter te doen lijken en daardoor een grotere decolleté te geven. Je kan natuurlijk ook kiezen voor bikini’s of badpakken met gevulde cups. Deze zullen wat extra volume toevoegen aan je buste. Heb je daarentegen een volle buste dan kan het handig zijn om bijvoorbeeld een tankini te kiezen die extra ondersteuning biedt aan je buste dankzij een halter top. Bikini topjes met draad ondersteuning in de cups zijn ook een fantastische manier om je buste in plaats te houden en je krijgt er ook nog eens een mooie decolleté van! Als jij wijde heupen hebt dan kan je het beste wegblijven van de boy-cut shorts en vergelijkbare designs omdat deze je figuur niet zullen flatteren. Als je niet helemaal tevreden bent met je fitheid of je denkt dat je buik net niet strak genoeg is kan je kiezen voor donkere kleuren, deze zullen helpen om je iets slanker te laten lijken. Een ander alternatief is een high waisted bikini broekje te kiezen die je buik net een beetje wegwerkt. Je kan ook voor een tankini kiezen die wat meer van je lichaam bedekt.

Populaire stijlen

We hebben hierboven enkele basisprincipes behandelt die jou moeten helpen met het uitzoeken van je nieuwe favoriete bikini of badpak. Hieronder ga ik je vertellen over zes nieuwe zwemkleding stijlen om je nog een beetje verder te helpen en hopelijk wat te inspireren. Al deze stijlen zijn beschikbaar bij Larshor en wij verwachten dat dit grote trends zullen zijn in de zomer van 2018.

Tweedelige bikini

De eerste stijl waar ik het over wil hebben is deze tweedelige bikini met franje. Wij verwachten dat dit een van de beste verkopende bikini’s van Larshor zal worden deze zomer, dus als je deze wilt aanschaffen moet je snel zijn. De bikini is beschikbaar in een schitterende perzik kleur en heeft mooi franje dat van de buste valt om extra volume te geven. Het is charmant, stijlvol en elegant. Deze tweedelige bikini heeft verstelbare bandjes aan de zijkanten en een low-rise bikini broekje. Als je iets verleidelijks zoekt dan is dit een uitstekende keuze.

Tweedelige zwart wit gestreepte bikini

De tweede stijl waar ik je over wil vertellen is perfect voor vrouwen met een oog voor retro vintage mode. Het is een elegante zwart wit gestreepte bikini die makkelijk door Marilyn Monroe gedragen had kunnen worden. Voor vrouwen die een beetje volume aan hun buste willen toevoegen helpen de strepen op deze bikini. Het topje heeft cups met draad voering voor extra ondersteuning en om je borsten een beetje omhoog te duwen. Je buste zal er nog nooit zo sexy hebben uitgezien. De bandjes zijn verstelbaar een het broekje is perfect voor vrouwen met wijdere heupen, de droom bikini van vrouwen met een peer achtige figuur. Als je opzoek bent naar een chique, elegante, vintage maar nog steeds verleidelijke look dan moet je deze tweedelige zwart wit gestreepte bikini zeker overwegen.

Veter spaghetti bikini

Voor degenen die liever iets fels, kleurrijks en zomers willen is deze veter spaghetti bikini ideaal. Deze schitterende tweedelige bikini heeft verstelbare schouderbandjes die je losser of strakker kan maken in een paar seconden. Het maakt deze tweedelige bikini perfect voor kleine, middel en grote bustes. De kleurrijke en felle strepen kan je van ver al zien aankomen, dus als je een unieke indruk wilt maken dan kan je het best voor deze kleurrijke veter spaghetti tweedelige bikini kiezen.

Gestreepte veter bikini

Ben je niet zo van al die felle kleuren maar wil je liever iets wat neutraler is? Geen zorgen daar heb ik ook een aanrader voor. Deze gestreepte bikini zal perfect zijn voor je. Met een zwart witte bh top, en blauw wit gestreept broekje heeft deze bikini het allemaal. Allure, verleidelijkheid, en elegantie. Je kan jezelf voorstellen terwijl je ergens in het Zuiden van Frankrijk aan het strand cocktails op het strand aan het drinken bent. Want dat is de soort omgeving die perfect bij deze bikini past. Deze bikini heeft een high waisted bikini broekje, een schitterende triangle bikini design, kant hals knoop, en kant bandjes op het broekje. Het is de perfecte bikini voor in de zomer terwijl je lange dagen op het strand, of waar ook maar, ligt te relaxen.

Amerikaans geïnspireerde veter hals badpak

Als je een fan bent van de Verenigde Staten, of als je gewoon houdt van de ‘stars en stripes’ van hun vlag dan ga je echt kunnen genieten van deze bikini. Deze bikini heeft een veter knoop achter je nek en op je rug. Daarnaast komt het topje in een halter hals stijl in rood en witte strepen. Het broekje is net zo leuk met een mooi blauw design met mooie sterretjes, net zoals de Amerikaanse vlag. Het broekje heeft ook een veterknoop die in rood en wit komen om het design echt uniek te maken. Het is gemaakt van een ongelofelijk zachte en comfortabele stof en is beschikbaar voor een prijs die je nergens anders zal vinden. Het is makkelijk om te begrijpen waarom vrouwen in Europa gek zijn op deze bikini van Larshor.

Speelse ruche bikini

De laatste bikini waar ik het vandaag nog even over wil hebben is deze speelse ruche hoofdband bikini met knopen op de nek en rug. Het bikini topje is perfect als je opzoek bent naar wat extra ondersteuning en extra volume. De cups hebben namelijk een draad voering en hebben een lichte en heel zachte vulling. Deze vulling is heel subtiel maar maakt een wereld van verschil. De bandjes zijn verstelbaar en worden verstopt door een elegante strik tussen de cups. Met knopen op de rug en achter je nek. Deze bikini ziet er niet alleen fantastisch uit in een bladerige, groen, wit en turquoise design maar geeft dus ook veel ondersteuning en is super comfortabel om te dragen. Het broekje is net zo praktisch en sexy als het topje, met knopen aan de zijkanten voor gemak. Gemaakt van een heel elastische polyamide stof geeft deze bikini genoeg ruimte om te bewegen en blijft het goed schoon.

Waarom Larshor kiezen voor de zomer van 2018

Ik heb je dus de basis principes verteld en enkele voorstellen gedaan over wat wij verwachten dat de grootste bikini trends van 2018 zullen zijn bij Larshor. Ik hoop dat ik je hiermee hebt geholpen bij het zoeken van een nieuwe bikini stijl voor jou in het aankomende strandseizoen. Ook hoop ik dat je inspiratie kan krijgen van de trends die ik je heb voorgelegd. Maar waarom al die liefde voor Larshor nou eigenlijk? Waarom niet gewoon een bikini kopen van de eerste de beste goedkope retailer? Nou hier zijn enkele redenen. Larshor is al jaren bezig in de retail industrie en heeft dus ervaring met wat goede producten zijn en welke stijlen gewild zullen zijn. Larshor heeft nu al de nieuwste lente en zomer 2018 stijlen in de winkel en zijn een van Europa’s voornaamste retailers. Ze hebben een goede naam in de mode wereld en hun producten zijn verkrijgbare tegen hele scherpe prijzen. Combineer dit alles en het is geen wonder waarom zoveel mensen bij Larshor hun zwemkleding kopen.

