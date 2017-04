Offline factureren en boekhouden in 2016 is achterhaald

Alles gebeurt online, het is de trend van 2016. Winkelen, boodschappen doen en muziek kopen, alles wat je maar kunt bedenken. Ons leven wordt in dit digitale tijdperk een stuk eenvoudiger en aangenamer gemaakt. Elke ondernemer beschikt over een smartphone om snel en overal zaken te kunnen doen. De 9-tot-5 mentaliteit is hierdoor verdwenen onder de ZZP’ers en er verschijnen overal wifi-spots wat ons toegang geeft tot eindeloze mogelijkheden. Naast het online onderhouden van je zakenrelaties, wordt tegenwoordig ook je facturatie en boekhouding online georganiseerd.

De notalgische manier van boekhouden is ouderwets. Belastingaangifte, kostenbeheer, offertes opstellen, facturen maken en je uren bijhouden, alles wordt via de digitale wereld gedaan. Het bijhouden van stoffige multomappen diverse jaartallen in een magazijn is achterhaald. Waarom zou je hier extra geld aan uitgeven als het niet meer hoeft? Wie neemt er nog administratiemedewerkers aan om de boekhouding te organiseren, terwijl facturatie programma’s dit kunnen doen?

Het kernwoord van ZZP’ers en ondernemers is “besparen”. Naast het besparen van het milieu doelt men ook vooral op tijd en liquide middelen. Er zijn al diverse boekhouprogramma’s ontwikkeld door grote spelers, maar ook kleine ondernemingen die hun functies voor een kleine vergoeding beschikbaar stellen. Gelukkig zijn er ook startups opgestaan vanuit Nederlandse bodem, die beter zijn ingespeeld op de specifieke lokale behoeften van de markt.

Een voorbeeld hiervan is gratis facturatie software zoals Facturatie Office. Een groep jonge ondernemers die het doel hebben om het leven makkelijker te maken voor ZZP’ers en MKB-bedrijven. Je kunt alles online in de cloud organiseren. Denk hierbij aan facturatie, urenregistratie, projectbeheer en het bijhouden van je resultatenrekening. Wanneer een bedrijf groeit, dan groeit de software mee. Ondernemers kunnen gratis vooruit met een limiet van drie facturen per maand. Als de vraag complexer wordt, dan kunnen er additionele functies in de vorm van een licentie gekocht worden.

Het is belangrijk voor de groei van de markt dat startups als Facturatie Office ontpoppen. Vooral in het digitale tijdperk waar we nu in leven, zijn dit soort boekhouding- en cloud oplossingen van groot belang. Ondernemers willen snel en overal kunnen werken, dus wie niet meegroeit in 2016, die zal achterblijven.