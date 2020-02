Onderhoud van steigerhouten tuinmeubelen

Steigerhouten tuinmeubelen zijn populair en in veel tuinen en op terrassen ziet u steigerhouten tuinmeubelen terugkomen. En terecht, want de steigerhouten tuinmeubelen geven een tuin niet alleen meer sfeer door het karakteristieke uiterlijk, maar ze zitten ook nog eens heerlijk. Van een loungebank met plofkussens, zitstoelen met rechte leuningen tot een grote steigerhouten eettafel; er is veel keuze. Het grootste voordeel van steigerhouten tuinmeubelen is dat ze weinig onderhoud nodig hebben. Toch wilt u natuurlijk deze tuinmeubelen zo lang mogelijk mooi houden. Hieronder vindt u daarom een aantal tips voor het onderhouden en mooi houden van uw steigerhouten tuinmeubelen.

Waar op letten bij steigerhouten tuinmeubelen?

Heeft u steigerhouten tuinmeubels in uw tuin staan? De behandeling van deze meubels is afhankelijk van hoe het hout bewerkt is. Het kan namelijk zo zijn dat het steigerhouten al een keer behandeld is en het hout geïmpregneerd is, hierdoor hebben deze meubelen minder onderhoud nodig. Een jaarlijkse schoonmaakbeurt is dan voldoende. Ook is het afhankelijk van waar u de meubels neerzet. In het geval van tuinmeubelen is dit natuurlijk buiten. Maar dan is de locatie nog van belang, zo kunnen de meubels onder een overkapping staan of buiten in de buitenlucht waar wind en zon vrij spel hebben. Ook is het afhankelijk of uw de tuinmeubelen gedurende de winter in een opslag, schuur of stalling bewaart of dat ze gedurende het geheel jaar buiten staan. Zeker in het laatste geval is het van belang dat u uw meubelen goed onderhoud. Zo heeft u er veel langer plezier van.

Onderhoud van steigerhouten meubelen

Heeft u een eettafel van steigerhout welke onbehandeld is? Of geeft u een loungeset van onbehandeld steigerhout? Dan hebben deze weinig onderhoud nodig. Jaarlijks een schoonmaakbeurt zou voldoende moeten zijn. U kunt dit doen door de tuinmeubelen schoon te maken met een harde borstel en een sopje van groene zeep. Hiermee verwijdert u vuil, spinnenrag en bladeren van de meubelen. Heeft u last van groene aanslag op de tuinmeubelen? Ook dat kan worden verwijderd met een sopje van groene zeep. Daarna kunt u ze aan de buitenlucht laten drogen. De tuinmeubelen moeten vaak veel verschillende weersomstandigheden doorstaan, het is dan ook aan te racen om tijdens de winter de tuinmeubelen op te bergen. De makkelijkste manier is om dit te doen door de meubels te beschermen met een meubelhoes. Heeft u ruimte om ze ergens binnen op te slaan, dan is dat de beste optie. Haalt u in de lente de tuinmeubelen weer naar buiten? Dan kunt u met een schuurpapiertje de tuinmeubelen licht opschuren. Hierdoor krijgt u weer de blanke kleur van het hout terug en voelen ze weer glad aan. Met deze tips voor het onderhoud van uw steigerhouten tuinmeubelen kunt u jarenlang plezier aan uw tuinmeubels beleven.