Ondernemend Nederland laat simpele datakansen liggen

Haal meer uit Google Analytics en je online data

Google Analytics is de meest gebruikte tool in Nederland om gedrag op een website te meten. De meeste bedrijven hebben Google Analytics wel op hun website staan, maar komen vaak niet verder dan de basisinstellingen. Ze meten hoeveel bezoekers op hun website komen, welke pagina’s er bekeken worden en misschien nog hoelang een gemiddelde bezoeker op hun website blijft plakken.

Op het moment dat Google Analytics goed wordt ingesteld dan zijn de inzichten enorm waardevol om online te groeien. De volgende twee relatief nieuwe mogelijkheden in Google Analytics zijn volgens ons echt verbeteringen die waardevol zijn voor elk bedrijf.

Google Signals geeft inzichten in de customer journey van jouw klanten

In 2018 is Google Signals geïntroduceerd in Google Analytics. Wanneer dit is ingeschakeld, verzamelt Google Analytics bezoekinformatie die vervolgens wordt gekoppeld aan Google-accounts van ingelogde gebruikers die toestemming hebben gegeven voor deze koppeling om advertenties te kunnen personaliseren. Deze informatie bestaat onder andere uit de locatie van de eindgebruiker, de zoekgeschiedenis, de YouTube- geschiedenis en gegevens van sites die samenwerken met Google. De informatie wordt gebruikt om geaggregeerde en geanonimiseerde insights te bieden betreffende het gedrag van gebruikers via verschillende apparaten. Hierdoor kan je precies de customer journey bekijken over verschillende apparaten die een bezoeker aflegt voordat deze persoon overgaat tot een actie op de website. Wanneer je ziet dat jouw bezoekers eerst op een desktop de website bezoeken en vervolgens juist mobiel, dan past hier een andere strategie bij dan als dat de omgekeerde route zou zijn.

Kortom, wanneer een e-mailadres bekend is bij Google wordt dit ingezet om nieuwe inzichten te geven binnen Google Analytics. Logischerwijs kan deze data ook worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Het is wel belangrijk om hierbij te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 is ingegaan.

Attributietool om juiste waarde per kanaal te bepalen

Een tweede interessante oplossing die verstopt zit in Google Analytics is de ‘attributietool voor modelvergelijking’. Met deze tool kan je modelmatig bekijken hoeveel waarde een kanaal krijgt als je een conversie toewijst aan de laatste klik of bijvoorbeeld de eerste klik. Zeker in combinatie met de Google Signals functie die hierboven staat beschreven wordt de data in Google Analytics echt interessant. Stel je je eens voor: een potentiële klant gebruikt zijn mobiel om via een betaald online marketingkanaal op jouw website te komen, gaat vervolgens weg, typt een paar dagen later op zijn laptop direct het adres van jouw website in en vult het dan het contactformulier in.

Welk kanaal heeft dan ervoor gezorgd dat deze potentiële klant met jou in contact is gekomen? Het betaalde bezoek op de mobiel of het gratis bezoek op de laptop? Of dit soort customer journeys vaak op jouw website voorkomen kan je ontdekken binnen de attributietool in Google Analytics.

Zorg dat de basis van Google Analytics op orde is en profiteer van deze nieuwe functies

De bovenstaande mogelijkheden in Google Analytics zijn echt ontzettend waardevol. Door de gebruiksvriendelijkheid van Google Analytics zijn dit soort features ook betaalbaar voor elk MKB-bedrijf. Klanten zijn verrast hoe snel ze geholpen zijn met de online groei. Dit komt omdat het bedrijf zorgt dat deze basis van Google Analytics echt op orde komt zodat dit soort nieuwe features goed kunnen worden gebruikt.