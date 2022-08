Online media, hoe monitor je het effect?

Tegenwoordig kan je als ondernemer niet meer zonder een website, laat staan zonder één of meerdere sociaal media kanalen. We twitteren er op los, zijn druk op TikTok, posten op Instagram en Facebook. Maar hoeveel nut heeft dit? Levert dit daadwerkelijk nieuwe klanten op of meer bereik? En hoe controleren we dit eigenlijk? En niet onbelangrijk wat te doen als je er negatieve uitlatingen over uw bedrijf plaatsvinden op social media? Daar zijn natuurlijk mogelijkheden voor.

Eén van deze mogelijkheden is online media monitoring. Kort samengevat houdt dat in dat men een gespecialiseerd bedrijf inhuurt welke voor het bedrijf of de persoon bijhoudt hoe vaak opdrachtgever genoemd wordt. Dus hoe vaak er over u geschreven en/of online gekletst wordt en wat er geschreven en gezegd wordt. Deze uitleg is natuurlijk wel heel kort door de bocht want er komt wel wat meer bij kijken om alle resultaten te analyseren.

Waarom willen we eigenlijk weten hoe vaak er over ons of ons bedrijf geschreven wordt? Omdat dit kansen biedt. Men kan als merk of persoon groeien als men weet op welke platforms er het meest interesse is. Een doelgroep die makkelijk te bereiken is en potentieel nieuwe klanten dus. Het kan ook zijn dat het nodig is om de reputatie van een merk of een persoon te verbeteren. Daar wordt dan een goede marketingcampagne tegenaan gegooid maar niemand weet precies of dit nu uiteindelijk gewerkt heeft. Met media monitoring komen deze resultaten wel naar boven.

Mediamonitoring is overigens niet alleen online en social , het kan ook gaan om offlinemedia zoals printmedia. Als merk kan er zelf een pakket samengesteld worden wat gemonitord gaat worden. Het gaat niet alleen maar over het merk of de personen monitoren, het gaat er ook om dat duidelijk wordt welke thema's er spelen, wie er over het merk schrijft en welke influencers eventueel begaan zijn. Krijg je dan bij elk bericht over je merk een telefoontje? Dat ligt eraan wat er afgesproken is. Ook hierin worden afspraken gemaakt wat belangrijk is voor het merk of u als persoon om te weten.

Nog een voordeel van mediamonitoring is dat men ook de concurrenten in de gaten kan houden. Zijn zij bijvoorbeeld negatief in het nieuws geweest dan kan uw bedrijf daar op inspelen. Ook kan mediamonitoring ingezet worden als onderdeel van een campagne. De campagne wordt gemonitord en de resultaten kunnen gepresenteerd worden aan de directie. Het is direct een stukje brand monitoring, een veelzijdig instrument dat inzicht geeft in de reputatie van het merk of u als persoon. Hoe een merk bekend staat wordt veelal gevormd door de media. Als men dat inzichtelijk heeft kan daar op ingespeeld worden om het bereik te vergroten maar ook om de reputatie te verbeteren wanneer dat nodig is. Mediamonitoring is ook tevens een lange termijn analyse en kan helpen bij het uitzetten van de toekomst strategie.