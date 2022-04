Ontdek de collectie pannen van Berghoff

Na veel wikken en wegen is het besloten: het is tijd voor een nieuwe keuken. Een belangrijk besluit wat gepaard gaat met best wat geld, nu het besluit is genomen begint het pas. Spannend, leuk maar ook een stroom van informatie en keuzes. Hoe kies je nu eigenlijk je droomkeuken? Er zijn een paar handige stappen voor om het keuzeproces makkelijker te maken. Naast de sfeer van de keuken is de keuzen van pannen enorm belangrijk. Ontdek ook uitgebreide collectie potten en pannen van Berghoff.

Welke sfeer in de keuken?

Tweede punt van aandacht is meten! Want meten is weten. Welke ruimte heb je tot je beschikking en past alles wat je graag wilt in de keuken? Veel keukenzaken hebben een online ontwerp module, waar je dus ongeveer al kan passen en meten. Heel handig want dan heb je het ook direct visueel. Derde punt is eentje waar je misschien niet zo snel aan denkt; licht. Is dat nou echt zo belangrijk? Zeker, je wilt goed licht hebben als je kookt maar ook sfeerlicht voor als je ook eet in de keuken. Bij fel led-licht eet het niet zo romantisch. Denk daarom aan een lichtplan, ook dit kun je online wel vinden en ook bij de keukenzaak kunnen ze je adviseren. Vierde punt is wel voor de hand liggend, het apparatuur. Wat wil je in je keuken, koken op inductie (en dus ook nieuwe pannen) , een ingebouwde afzuigkap in de kookplaat, een grote koelkast etc. Apparatuur is het grootste deel van de kosten, weeg dus goed voor jezelf af wat je echt heel belangrijk vindt en bespaar daar niet op. Bijvoorbeeld een 5-pits inductieplaat, prijzig maar als je een koelkast minder belangrijk vindt kun je daar een goedkoper model voor uitkiezen bijvoorbeeld. Vijfde punt is welke materialen ga je gebruiken, wordt het veel hout of juist graniet, wat past bij jou en een eventueel gezin. Er si veel keus in materiaalgebruik maar niet alles is praktisch voor iedereen. Oriënteer je dus goed. En nu je dan alles redelijk op een rijtje hebt wordt het tijd voor het budget, je weet nu wat je wit en nu kijken of dit in je budget past. Lukt het niet helemaal dan zul je wat aanpassingen moeten maken, wellicht in materiaal keuze of toch iets goedkoper materiaal.

Een praktische keuken

Vergeet niet het allerbelangrijkste punt en dat is eigenheid, een keuken moet praktisch zijn, goed ingedeeld en met de juiste apparatuur maar bovenal maakt jouw stijl de keuken. Een groot schilderij, leuke handgrepen of pannen. Pannen hoor ik je denken? Jazeker, er zijn tegenwoordig zoveel mooie Berghoff pannen waarvan het eigenlijk zonde is dat je ze opbergt in de kast. Prachtige koperkleurige pannen, hele mooi pannen in pasteltinten, stoere braadpannen (ideaal voor een industriële keuken)en mooie gietijzeren pannen (weer fantastisch in een landelijke keuken). Waren pannen vroeger alleen praktisch, nu zijn pannen een beslissende factor in de styling van je keuken. Dus neem het in overweging als je voor inductie gaat en je toch nieuwe pannen nodig hebt.