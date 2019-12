Ontdek de leukste Dirkje babykleding

Dirkje is een populair baby- en kinderkledingmerk, betaalbaar maar wel van goede kwaliteit en ook nog hip en trendy. Je wil tenslotte het leukste voor jouw kindje. Of jouw stijl nu stoer of snoezig is; je vindt het in de baby- en peutercollectie van Dirkje. Dirkje babykleding alles voor jouw pasgeboren baby maar ook voor later, zoals stoere pakjes, hippe shirtjes en jeans maar ook lieve bloesjes en eigenwijze jasjes.

Voor elk jaargetijde

Elke winter en zomer heeft Dirkje babykleding een nieuwe collectie, die specifiek is toegespitst op de jaargetijden. Heerlijke warme rompertjes, jasjes en mutjes in de winter en luchtige jurkjes en T-shirts met vrolijke opdruk voor de zomer.

Lekker combineren

De collectie van Dirkje babykleding is groot met verschillende kledingstukken, die je goed met elkaar kunt combineren. Zo breng je met een aantal mooie artikelen veel variatie in de kleding van je kindje. Combineer naar hartenlust met leggings, jeans, rokjes, T-shirts, tuitjes en rompertjes in modieuze kleuren en stijlen. Lange mouwen, korte mouwen, blauw, roze, grijs of lekker felrood, jij bepaalt!

Kleding voor alle gelegenheden

De collectie van Dirkje kleding bestaat uit kledingstukken voor alle gelegenheden. Ook kun je de nodige accessoires kopen zoals bandana’s, bijpassende haarbandjes, mutsjes, sokjes of schoentjes. Een comfortabel pakje voor in de box, een lekker warm setje voor een wandeling in het bos, een snoezige combinatie voor als opa en oma op bezoek komen. Zo ziet je kindje er steeds weer anders uit.

Originele Dirkje babykleding

Jouw kindje is uniek en daarom wil je originele kleding van goede kwaliteit. De kleding van Dirkje is van uitstekende kwaliteit en populair, omdat ze ieder jaar met leuke trends komen. Daarnaast heeft Dirkje ook een collectie waarin degelijke kleding en vormen centraal staan.

Duurzame keuze

Dirkje babykleding is een gewild kledingmerk van de Nederlandse fabrikant Van Gennip Textiles, ook wel bekend van de babykleding met de merknamen KOKO NOKO en DJ Dutchjeans. De fabrikant van Dirkje staat voor verantwoord en duurzaam ondernemen en ondersteunt veel goede doelen, waarbij het leven van kinderen wordt verbetert. In overeenstemming met de gedragscode voor leveranciers van VGT worden de productielocaties van de kleding regelmatig gecontroleerd door kwaliteitscontroleurs van Van Gennip Textiles zodat de regels omtrent de werkomstandigheden worden nageleefd. Zo weet je dat de kleding voor je baby of peuter verantwoord is.

Betaalbare kwaliteit

De kleding van babykleding van Dirkje blijft mooi van kwaliteit en is heel betaalbaar. Je hebt al een leuk setje voor een prijs tussen de 15 en 30 euro. Ook kun je regelmatig profiteren van leuke aanbiedingen. De kleding is verkrijgbaar in verschillende maten.