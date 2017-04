Ontdek verborgen restaurants met Tastepoint

Een snelle hap, gezellig de voeten onder tafel schuiven of stijlvol dineren. Ben jij de persoon verantwoordelijk voor het zoeken van een nieuw adresje? Dankzij Tastepoint vind je alle restaurants in Vlaanderen terug op één handig online platform. Zoeken kan per regio, maar ook volgens jouw persoonlijke zoekcriteria. Wens je alle restaurants op een kaart te raadplegen? Dat kan! Zoek je liever in een lijstweergave, klik de kaart dan eenvoudig weg.

Zie je tijdens jouw zoektocht de bomen door het bos niet meer, dan kan je inspiratie opdoen via onze suggestie lijstjes. Enkele voorbeelden zijn: ‘Burger time’, ‘Lekkere sushi’ en ‘Belgische klassiekers’.

Stel daarnaast eigen favorieten lijstjes samen en verlies zo geen enkel restaurant meer uit het oog. Heb je jouw lijstje afgewerkt, nodig dan je vrienden uit om samen te beslissen wat het perfecte restaurant wordt voor jullie volgende etentje.

Waarom Tastepoint?



- Vind alle restaurants van Vlaanderen op één platform. Wij vinden het belangrijk om onze bezoekers het totaal aanbod van restaurants te kunnen weergeven.

- Volg onze blog. Lees hier over de laatste trends en leer de nieuwste adresjes kennen.

- Doe inspiratie op via onze suggestie lijstjes.

- Stel jouw eigen favorieten lijstjes samen en deel deze met vrienden en familie.

- Ontdek verborgen adresjes in de favorieten lijstjes van onze bezoekers.

- Schrijf je graag zelf artikels, publiceer ze dan op onze blog.

Vind niet enkel voor elke gelegenheid het perfecte restaurant, maar doe inspiratie op, deel, ontdek, proef en maak deel uit van onze restaurant community!

Welkom bij Tastepoint, waar jouw persoonlijke restaurantgids centraal staat.