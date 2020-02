Ontspannen in een infraroodsauna

De gezondheidsvoordelen van een Finse sauna zijn bekend. Je voelt je niet alleen meer ontspannen en uitgerust, maar je pijnlijke spieren profiteren ook van de tijd die je in een sauna doorbrengt. Het is bekend dat sauna's de algemene gezondheid van een persoon verbeteren en ervoor zorgen dat ze zich volledig verjongd voelen. Er zijn echter veel mensen die vanwege de hoge temperaturen niet van de voordelen van een Finse sauna kunnen profiteren. Als dit bij jou het geval is, zou de opkomst van infraroodsauna's welkom nieuws voor je kunnen zijn. Een infraroodsauna biedt namelijk dezelfde voordelen als een Finse sauna, maar kent geen extreme temperaturen en hitte. Laten we eens kijken waarom een infrarood sauna een goed idee is om aan te schaffen en wat de gezondheidsvoordelen van dit soort sauna's zijn, die over de hele wereld snel populair worden.

Wat is een infrarood sauna precies?

Dit soort sauna's verwarmt de lucht in of rond de kamer niet. In plaats van dit te doen, gebruiken deze sauna's infraroodlampen, die elektromagnetische straling gebruiken, om het lichaam direct te verwarmen. In plaats van conventionele warmte, maken deze sauna's gebruik van infraroodpanelen om warmte te genereren. Deze elektromagnetische straling kan gemakkelijk door de huid dringen en verwarmt het lichaam voordat de lucht wordt verwarmd.

Een infraroodsauna verwarmt het lichaam op dezelfde manier als zonlicht, maar zonder de potentiële gevaren van lange periodes blootstellen aan de zon. In plaats van de lucht te verwarmen, zoals bij traditionele stoomsauna's, verwarmt de infraroodsauna het lichaam direct, waardoor het risico op ademhalingsproblemen wordt verkleind. En dit alles zonder te worden blootgesteld aan extreme temperaturen (onthoud dat de beste resultaten met infraroodcabines worden verkregen bij relatief lage temperaturen van 40-60 graden).

Voordelen van een infrarood sauna

Infrarood sauna's hebben sinds de introductie veel fans verzameld. Volgens deze voorstanders kan warmte het lichaam dieper binnen dringen in vergelijking met de verwarmde lucht die in traditionele sauna's wordt gebruikt. Ze beweren dat deze warmte hen in staat stelt om intens zweten te ervaren, maar bij een lagere temperatuur. De omgeving is ook beter te verdragen, waardoor je langer in de sauna kan blijven en je lichaamstemperatuur met bijna drie graden stijgt.

Fabrikanten van infraroodsauna's beweren dat wanneer een persoon deze sauna's gebruikt, ongeveer 80% van de gegenereerde warmte rechtstreeks het lichaam binnenkomt en opwarmt, terwijl slechts 20% van de warmte wordt gebruikt om de lucht in de kamer te verwarmen.

Chronische pijn

Degenen die last hebben van chronische pijn kunnen vooral genieten van enkele voordelen van de infraroodsauna. Infrarood warmte bevordert ontspanning, wat weer kan helpen om de ernst en frequentie van pijnlijke spierkrampen te verminderen. Mensen met artritis of andere aandoeningen die de gewrichten aantasten, kunnen ook profiteren van het gebruik van een infraroodsauna. Chronische pijn resulteert meestal in vermoeidheid en verlies van vitaliteit, wat aanzienlijk kan worden vergemakkelijkt door regelmatig gebruik te maken van infraroodwarmte.

Cardiovasculaire systeem

De voordelen van de infraroodsauna strekken zich ook uit naar het cardiovasculaire systeem. De infraroodsauna activeert de bloedcirculatie en hartslag, een essentieel punt voor het behoud van een goede gezondheid. Het ritme van je hart wordt verbeterd met als gevolg dat er meer bloed van interne organen naar de opperhuid stroomt, zonder de bloeddruk te verhogen. Bloeddruk en cholesterolspiegels worden dus verlaagd.

Immuunsysteem

Daarnaast helpt deze sauna ook om het lichaam te ontgiften en een gezond immuunsysteem te bevorderen. Doordat je lichaamstemperatuur stijgt, wordt de productie van witte bloedcellen verhoogt, wat de opmars van bepaalde virussen en bacteriën voorkomt. Daarom is de behandeling met infraroodwarmte een goede preventieve maatregel tegen verschillende ziektes. Ook mensen met bronchitis kunnen sneller genezen bij gebruik van een infraroodsauna.

De huid

Het bevorderen van de gezondheid van de huid is een van de meest populaire voordelen van de infraroodsauna. Door een infrarood bezoekje zal je bloedsomloop toenemen en worden er grote hoeveelheden voedingsstoffen naar de huid getransporteerd, waardoor deze een gezonde tint en textuur krijgt.

Weefselbeschadiging door brandwonden, krassen of acne genezen sneller bij gebruik van infraroodwarmte. Dermatologische aandoeningen, zoals eczeem, psoriasis of netelroos, kunnen ook profiteren van dit soort thermotherapie.

Gewichtsverlies

Velen die infraroodsauna's gebruiken om te ontspannen of om andere gezondheidsproblemen te behandelen, merken ook toegenomen gewichtsverlies op. Doordat de warmte die wordt uitgestraald door de infraroodsauna dieper in de huid dringt, versnelt namelijk het metabolisme en helpt de sauna het lichaam om tussen 200 tot 600 calorieën te verbranden in een sessie van slechts een half uur.