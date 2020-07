Ontspannen zwanger met zwangerschapskussen

Als je zwangerschap vordert, voel je dat steeds meer aan je lichaam. Zo kun je bijvoorbeeld minder lang staan of gaat het lopen minder goed. Maar ook 's nachts kom je geregeld voor uitdagingen te staan, vooral om een lekkere, ontspannen houding te vinden . Een zwangerschapskussen is in deze fase super handig of eigenlijk onmisbaar. Tijdens je zwangerschap gebruik je hem om comfortabel te liggen en daarna om je baby te voeden of heerlijk zacht neer te leggen om te spelen. De verschillende soorten hoezen, zorgen er bovendien voor dat het kussen een stijlvol mode-item is.

Wat is een zwangerschapskussen?

Een zwangerschapskussen is een kussen dat je gebruikt om je lichaam te ontlasten, zodat je beter kunt genieten van deze bijzondere tijd. Je gebruikt hem zowel tijdens als na je zwangerschap. Zwangerschapskussens of voedingskussen zijn er in verschillende maten en vormen en met verschillende vullingen. Het ene kussen geeft je meer steun in je rug en je buik, de andere kun je makkelijk onder je buik en tussen je benen draperen. Het zwangerschapskussen helpt je om je lichaam te laten ontspannen en goed te laten rusten.

Prettiger slapen met een zwangerschapskussen

Veel vrouwen vinden het tijdens hun zwangerschap lastig om 's nachts een comfortabele houding te vinden en hebben daardoor moeite met slapen. En dat terwijl je je rust nu keihard nodig hebt. Lekker liggen, kan een behoorlijke uitdaging zijn met zo'n dikke buik. Het zwangerschapskussen biedt je echt uitkomst. Het ontlast je wervels en geeft je ondersteuning aan je buik en je rug of zorgt ervoor dat je knieën en benen comfortabel kunnen rusten. Ook als je veel vocht vasthoudt of als je last hebt van brandend maagzuur, betekent dit dat je lichaam meer ondersteuning nodig heeft. Een zwangerschapskussen is je beste maatje voor een ontspannen nachtrust.

Zwangerschapskussen gebruiken bij het voeden

Een zwangerschapskussen is een onwijs handig hulpmiddel als je fles- of borstvoeding geeft. Je gebruikt het als ondersteuning voor je arm of voor je baby. Dat is niet alleen prettig als je je baby vaak de fles moet geven, zoals in het begin, maar ook als je baby goed aan het groeien is en wat zwaarder wordt. Een verkeerde houding tijdens het voeden, levert spanning op aan je nek en je rug. Een zwangerschapskussen laat je tijdens het voeden op een ontspannen manier contact maken met je baby. Daarnaast is het kussen ook een zachte en ondersteunende plek voor je baby bij bijvoorbeeld het spelen in de box.

Welk kussen heb jij nodig?

Er zijn verschillende soorten zwangerschapskussens of voedingskussens. De grootste varianten met een U-vorm bieden ondersteuning aan je hele lichaam. Daarnaast heb je grotere en kleinere kussens in een C-vorm of langwerpige vorm, die je eenvoudig in vorm kneedt en plaatst waar je het nodig hebt. Op een groot kussen kun je ook heerlijk je hoofd laten rusten. Kies je vooral voor leuk en praktisch tijdens het voeden, dan zijn er ook leuke kussens in een dierenvorm. Kortom, er is altijd een zwangerschapskussen dat bij je past.