Op zoek naar een podoloog Haarlem?

Je woont in Haarlem of in een van de omliggende gemeentes zoals Bloemendaal, Zandvoort, Hoofddorp of IJmuiden. Je merkt dat je steeds vaker last hebt van vermoeide voeten, pijnlijke spieren en pezen, pijn in je onderrug of geïrriteerde gewrichten. Je hebt het vermoeden dat het aan je manier van staan en lopen kan liggen en je vraagt je ook af of je schoenen wel echt bij jouw manier van leven passen. Dit zijn allemaal vragen waarvoor je terecht kunt bij een podotherepeut of podoloog. Heb je behoefte aan een goed advies en op maat gemaakte oplossingen bij je klachten aan je bewegingsapparaat. Wacht daar dan niet te lang mee en maak een afspraak met een goede podoloog in Haarlem.

Wat mag je verwachten van een goede podoloog Haarlem?

Wie in de omgeving van Haarlem een goede podoloog of podotherapeut zoekt, kan terecht bij Holthuis Podotherapie Praktijk. Zij bieden hun dienstverlening op vier locaties in Haarlem aan. Je kunt bij hen terecht bij Medisch Centrum te Cleeff, Fysiotherapie Diepenveen en op twee praktijklocaties van Huisartsen Leonard Springer, te weten locatie het Reinaldahuis en locatie 't Hoff. Michael Holtman, een ervaren podoloog Haarlem, behandelt je op de dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.

Verschil tussen een podotherapeut en een podoloog

In de volksmond worden de beroepen podotherapeut en podoloog nog wel eens door elkaar gebruikt. Er zijn echter belangrijke verschilpunten. Een podotherapeut is een paramedisch beschermd beroep en opgenomen in het BIG-register. Een podoloog is een onbeschermd beroep en wordt gezien als een commercieel beroep dat valt onder met Ministerie van Economische Zaken. Podotherapie daarentegen valt onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is wettelijk erkend. Je mag je pas podotherapeut noemen na een 4-jarige HBD-opleiding op Bachelor-niveau. Michael Holtman is een zeer ervaren podotherapeut die naast het behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat je ook van dienst kan zijn als je lijdt aan diabetes of reuma.

Met welke klachten kun je terecht bij je podoloog Haarlem?

Doorzakkende voeten, een afwijkende stand van je voet, terugkerende likdoorns en regelmatige pijn aan je enkels, je kniegewrichten, je heupen of je onderrug. Dit zijn allemaal indicaties waarbij een podotherapeut je goed kan adviseren. Ze kunnen aangepast schoeisel voorschrijven, je problemen goed analyseren en oefeningen voorschrijven die klachten in de toekomst kunnen verminderen. Hun aanpak is altijd op maat. Je kunt direct een afspraak met deze podoloog in Haarlem maken, of je laten doorverwijzen door je huisarts.

