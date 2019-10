Op zoek naar RVS gietwerk?

Of u nu op zoek bent naar perfect sluitende verbindingselementen voor chemische installaties of duurzaam chirurgisch gereedschap wil laten ontwikkelen - bij CIREX bent u aan het juiste adres voor de vervaardiging van ijzersterk ijzerwerk en dus ook voor RVS gietwerk.

CIREX' historie in vogelvlucht

CIREX kan bogen op decennialange ervaring in het vervaardigen van RVS gietwerk. De gieterij is in 1947 opgericht als een van de eerste Nederlandse ijzergieterijen die werkten met het zogenaamde 'verloren wasmodel'. In de loop van haar geschiedenis is het bedrijf uitgegroeid tot een internationale organisatie met gieterijen in Almelo, het Tsjechische Koprivinice en Stara l'Ubovna in Slowakije.

Welke producten kunnen we voor u maken?

CIREX is hoofdzakelijk gespecialiseerd in het maken van RVS gietwerk voor de auto-industrie. Zo produceert het sinds jaar en dag onderdelen als kleppen, ringen en veren voor auto's. Daarnaast leent hun gietmethode zich uitstekend voor het maken van roestvrijstalen gereedschapsonderdelen of industriële componenten. Ook voor het maken van grotere objecten kunt u bij CIREX terecht; zo gieten zij bijvoorbeeld ook verbindingsstukken voor hijs- en transportsystemen.

Nauwkeurig op maat gemaakt gietwerk

Doordat CIREX' relatief zachte wassen mallen vrij eenvoudig te bewerken zijn, is gieten volgens het 'verloren wasmodel' ideaal voor het vervaardigen van complexe, hoogwaardige stalen objecten. Bovendien resulteert een wassen gietmal in RVS-onderdelen met strakke vormen en gladde oppervlaktes.

Uitstekende service

Hoewel CIREX uw eindproducten natuurlijk los naar u kan opsturen, bieden zij ook de mogelijkheid om RVS gietwerk 'inbouw gereed' te leveren. Zo kunnen ze u de assemblage uit handen nemen, en kunnen ze waar nodig uw onderdelen voorzien van een beschermende coatinglaag.

De optimale staallegering voor iedere toepassing

CIREX levert niet alleen RVS gietwerk in nagenoeg elke vorm, maar stelt ook zelf zijn staallegeringen samen. Elk instrument vraagt dan ook om een andere metaaldichtheid. Bepaalde onderdelen in de bouw bijvoorbeeld krijgen dagelijks te maken met druk- en trekkrachten van duizenden kilo's. Het fabriceren van dergelijke onderdelen vereist een andere mix van staalsoorten dan het maken van lichter (hand)gereedschap.

Van plan tot product - zo gaat men bij CIREX te werk

Voordat het staal gegoten wordt nemen de technici van CIREX de ontwerpen met u door. Zo krijgen zij helder wat u van uw RVS gietwerk verwacht, en kunnen de professionals passende mallen ontwerpen waarin men later het ijzer giet. Als de mallen eenmaal zijn gefabriceerd produceert CIREX eerst een voorserie. Tijdens dit stadium maken ze een kleine oplage van de ontworpen producten, die u als klant kunt testen voordat CIREX tot de uiteindelijke serieproductie van uw RVS-onderdelen overgaat.