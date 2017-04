Opening Beton Ciré Info Center

Opening Showroom

Zondag 15 Maart van 12:00 tot 18:00 uur

Feestelijke opening van onze Showroom / Instructie Centrum te Baarle Nassau.

Bezoekadres: Smederijstraat 19, NL 5111 PT, Baarle Nassau.

U bent van harte welkom tijdens deze feestelijke opening.

We groeien door !

In aanvulling op onze zeer succesvolle Beton Ciré WebShop (Beton-Aparte.nl) openen we nu een Beton Informatie Centrum waarin comfortabel en gezellig wonen met beton centraal staat. U kunt hier vanaf 15 Maart a.s. terecht voor een Beton Ciré Workshop, verschillende unieke projecten bekijken, de diversiteit aan kleuren bewonderen en natuurlijk voorlichting krijgen over het verwerken van Beton Ciré en Beton in uw huis, uw winkel of uw toonzaal.

In ons Demonstratie Centrum staan tal van voorbeelden van toepassingen:

Een Beton Ciré Counter met 2,5 meter oversteek

Waterdichte en krasbestendige aanrechtbladen

Een complete keuken

Een luxe afgewerkte douche

Een wand met 50 tinten grijs

Vrijstaand badmeubel

Beton in combinatie met steigerhout

En nog veel, veel meer !

Maar kom 15 Maart 2015 vooral langs om gezellig onder het genot van een hapje en een drankje kennis te maken met de mensen achter Beton Aparte en hun vakmanschap.

Na 15 maart bent u natuurlijk ook nog van harte welkom. De openingstijden vind u op de webshop: www.beton-aparte.nl

In de Beton-Aparte webshop kunt u alle materialen en benodigdheden voor de verwerking van Beton Cire tegen groothandels prijzen aanschaffen !

Patrick en Toine heten u van harte welkom !

Beton Aparte

Smederijstraat 19

NL 5111 PT Baarle Nassau