Opstellen van verzuimprotocol kan kosten verzuim verminderen

Ziekteverzuim kan erg kostbaar zijn voor jouw bedrijf. Door ziekteverzuim tegen te gaan, valt dus veel te winnen. Je bent namelijk verplicht om een zieke werknemer tot twee jaar lang zijn loon door te betalen. Hier komen nog andere kosten bovenop, onder meer voor verzuimbegeleiding, re-integratie en vervanging. Er zijn verschillende manieren waarop je verzuim kunt verminderen of de risico's op ziekteverzuim kunt verkleinen. Zo kan het een goede optie voor jouw onderneming zijn om een ziekteverzuimverzekering af te sluiten, maar het liefst pak je het probleem natuurlijk bij de wortels aan.

Een verzekering vergoedt niet alle kosten en jij wilt een goede werkomgeving met fitte en gemotiveerde werknemers. Daarom is het belangrijk om een strategie te hebben om het ziekte­verzuim in je bedrijf te verlagen. Een verzuimprotocol kan hierbij helpen.

Wat kost verzuim

Een langdurig zieke medewerker kost dagelijks tussen de 250 en 400 euro voor jouw organisatie. Dit is een stuk hoger dan de meeste organisaties denken. Of je bedrijf nu groot of klein is, ziekteverzuim heeft altijd vervelende gevolgen. Zo gaat de productiviteit omlaag terwijl je kosten omhoog gaan. Een zieke medewerker kost dus altijd geld en daarbij krijg je te maken met indirecte kosten voor vervangend personeel, arbodienstverlening, begeleiding en re-integratie. Het opstellen van een verzuimprotocol kan de kosten van verzuim verminderen en jouw bedrijf heel wat kopzorgen besparen.

Goed en duidelijk verzuim­beleid

Het verzuimbeleid van jouw organisatie richt zich op het voorkomen en beperken van ziekteverzuim. Het beleid richt zich onder meer op preventie. Samen met een preventiemedewerker creëer je een gezonde en veilige werkomgeving. Je stelt een sterk verzuimprotocol op, waar alle spelregels in staan die gelden bij ziekte. Denk aan de manier van ziekmelding of hoe het contact met de arbodienst verloopt. Ten slotte is het belangrijk om verzuim en begeleiding bij re-integratie op een goede manier te registreren.

Het voorkomen van verzuim is geen makkelijke taak, net als het begeleiden ervan. Er komt veel op je af als werkgever, je moet heel veel doen, op de juiste momenten en op een correcte manier volgens de privacywet. Als je iets over het hoofd ziet eindig je met minder effectief verzuimbeleid of krijg je zelfs een boete. Gelukkig zijn er online oplossingen die je helpen bij het voorkomen van dergelijke ongewenste situaties.

Online applicatie managen verzuim

Met een online applicatie manage je het verzuim in jouw organisatie op een overzichtelijke manier. Het is eenvoudig samenwerken met alle betrokken partijen, van de werknemer en de bedrijfsarts tot de arbodienst, verzekeraar en het UWV. Deze technologische oplossing vermindert het risico op fouten, zorgt ervoor dat je altijd in overeenkomst met de privacywet werkt en zorgt ervoor dat jij niets over het hoofd ziet. Met een zieke werknemer heb jij het al druk genoeg, dus het is prettig dat je op deze software kan vertrouwen.