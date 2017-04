Overheid: E-sigaret toch niet zo schadelijk

Begin 2015 kwam de e-sigaret verschillende malen negatief in de media. De e-sigaret zou vele male schadelijker zijn voor de gezondheid dan een tabak sigaret.

Volgens De Raad van State is de e-sigaret toch niet zo schadelijk als langere tijd werd beweerd. Toch was de e-sigaret regelmatig negatief in de media. Deze zou vele male schadelijker zijn dan een tabak sigaret. Er werd zelfs beweert dat de e-sigaret 15 maal kankerwerkend zou zijn dan een tabak sigaret. Door alle negatieve publiciteit in de media durven de meeste mensen de overstap naar de e-sigaret niet te maken, met als gevolg dat men blijft roken, wat veel gezondheidsrisico’s met zich mee brengt.

Een e-sigaret blijkt minder schadelijk dan de klassieke tabak variant, dat blijkt uit een recent onderzoek uitgevoerd door de Harvard School of Public Health, aldus de Raad van State. Niet alleen de Raad van State is van mening dat de e-sigaret minder schadelijk is dan de tabak variant, ook Stivoro, KWF en het Longfonds bevestigen dat de e-sigaret minder schadelijk is dan een sigaret.

Uit recent onderzoek van de Harvard School of Public Health blijkt ook dat een e-sigaret ook lang niet zo verslavend is dan altijd werd beweert.

Al in 2012 heeft de Harvard School of Public Health onderzoek gedaan naar hoe verslavend nicotine is. Niemand had het verwacht maar nicotine blijkt niet zo verslavend als altijd beweert werd.

Ook kwam naar voren dat nicotinepleisters en kauwgum niet effectief werken op de lange termijn, een roker zou hierdoor niet stoppen met roken in de meeste gevallen.

Arts Philippe Presles die onlangs een boek publiceerde over de e-sigaret als hulpmiddel om te stoppen met roken beweert in zijn boek dat de e-sigaret een prima methode is om te kunnen stoppen met roken. Philippe Presles stelt ook: “Deze uitvinding zal verantwoordelijk zijn voor het redden van een recordaantal levens in de 21ste eeuw”