Pakhuis de Règâh. Een soort Pakhuis de Zwijger in Den Haag

Pakhuis de Règâh: “Wij willen de ooievaar en de reiger door middel van de dialoog verbinden”

Naar Amsterdams voorbeeld huisvest Bazaar of Ideas aan de Hoefkade in Den Haag sinds dit voorjaar Pakhuis de Règâh: “Het onafhankelijk platform van en voor de stad Den Haag en haar inwoners. Een plek waar we elkaar informeren, inspireren en co-creëren.” Initiatiefnemers Edgar Neo en Roxane Daniels leggen uit wat Pakhuis de Règâh is en nodigen iedereen in de buurt uit om deel te nemen aan activiteiten of – nog beter – met initiatieven te komen.

Edgar Neo is naar eigen zeggen begonnen als activist, tegenwoordig maatschappelijk projectontwikkelaar/sociaal ondernemer, maar ook onder andere benamingen actief bij tal van projecten. Roxane Daniels is beeldend kunstenaar en in het dagelijks leven werkzaam bij het ministerie van BZK als adviseur digitale overheid. Via/via leerden ze elkaar kennen bij een dialoog over de toekomst van de stad.

Bij beiden leefde het idee dat er in Den Haag behoefte is aan iets structurelers, een plek en een platform om maatschappelijke initiatieven verder te brengen en de dialoog aan te kunnen gaan over maatschappelijke vraagstukken die mensen bezighouden. Edgar: “In Amsterdam bestond zoiets al: Pakhuis de Zwijger. Het leek ons een goed idee om dit concept in Den Haag te introduceren. Ik heb er een tweet over geplaatst en de reacties daarop waren positief. Omdat het al eens geprobeerd was maar niet gelukt, hebben we goed gekeken of we niet iets hadden gemist. Toen we besloten het door te zetten ging het snel. De Bazaar of Ideas wou het graag huisvesten. Staedion stelde een leegstaande ruimte beschikbaar. Dat was echt super. Het was bij wijze van spreken woensdag op gesprek en vrijdag de sleutel.”



Gratis en voor iedereen.

Gevraagd naar de activiteiten legt Roxane uit: “Net als Pakhuis de Zwijger organiseren we Tegenlicht Meetups. Elke zondag zendt de VPRO in Tegenlicht een documentaire over een maatschappelijk vraagstuk uit. De woensdag erna organiseren we hierover een dialoog. Het kenmerk van al onze activiteiten is dat ze over maatschappelijke onderwerpen gaan, gratis en openbaar toegankelijk zijn. Iedereen is welkom om een bijdrage te leveren.” Naast deze wekelijkse bijeenkomsten zijn er tal van initiatieven.

Edgar: “Zo is er de ‘solar challenge’. Nino, een kunstenaar hier uit de buurt met een technische achtergrond, is gefascineerd door de toepassing van zonnepanelen voor mobiliteitsvraagstukken. Hij heeft eerst geprobeerd of hij met zonnepanelen een autoradio kon laten werken. Dat lukte. Hij heeft nu nieuwe zonnepanelen en werkt aan een skelter op zonne-energie. We organiseren een bijeenkomst over wat de mogelijkheden van zonne-energie zijn. Niet alleen praten, maar ook doen: wat is de volgende toepassing.”

Roxane vult aan: “Voor mijn werk heb ik een dialoog over de digitale samenleving georganiseerd. Traditioneel is dan om als beleidsmakers met steeds dezelfde groep experts en maatschappelijke organisaties om de tafel te gaan. Wij willen niet over, maar mét mensen praten over de uitdagingen die er zijn.”



Dialoog.

Als ze eenmaal bezig zijn houden Roxane en Edgar niet meer op over de plannen die ze aan het ontwikkelen zijn: een dialoog met een galeriehouder die kunstenaars op een bijzondere manier aan het woord wil laten over de stad, een reeks over het nieuwe wonen, een aantal avonden over integratie en – als het lukt – een co-productie met de gemeente. Edgar daarover: “We zijn in gesprek met de gemeente Den Haag. Heel gek voor hen dat we geen structurele subsidie willen, maar graag gezamenlijk een programma zouden opzetten. Het gaat ons om vragen waar de gemeente het antwoord ook niet op weet, maar graag de dialoog aangaat met mensen van hoog tot laag uit de stad. Je maakt immers samen de stad. Amsterdam is hier al heel ver in. Den Haag is nog onwennig – koudwatervrees – maar hopelijk komt daar verandering in. ”



Verbinden.

Gevraagd wat hen drijft om als vrijwilliger dit platform van de grond te trekken zegt Roxane:”Wij dromen van een inclusieve samenleving, een participatiesamenleving 3.0, waarin iedereen meepraat en meedoet. Niet alleen als je hoog opgeleid bent, maar iedereen. Wij willen graag de ooievaar en de reiger door middel van de dialoog verbinden en denken dat Pakhuis de Règâh daar een bijdrage aan kan leveren. Wij bieden een platform. We nodigen iedereen uit om met initiatieven te komen. We nemen dat initiatief niet over, maar kunnen helpen het mogelijk te maken. We zien dat het werkt en dat er mooie dingen gebeuren. We hopen de komende tijd veel buurtgenoten te kunnen verwelkomen bij activiteiten van Pakhuis de Règâh en nodigen iedereen uit om met goede ideeën te komen.”

Veel dank Vries Kool voor dit mooie artikel!

Tijdens het televisieseizoen vindt elke woensdag een Tegenlicht Meetup in Den Haag plaats over de uitzending van VPRO Tegenlicht de zondag ervoor.

Voor meer informatie en activiteiten: kijk op www.deRégâh.nl of bezoek de Facebookpagina. Alle activiteiten van Pakhuis de Régâh vinden plaats bij

Bazaar of Ideas, Hoefkade 11, Den Haag