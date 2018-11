Paneelgordijnen zijn multifunctioneel

Mooie raambekleding is een belangrijke sfeermaker in huis, zeker bij grote ramen waar veel zonlicht binnenkomt. Denk bijvoorbeeld aan schuifpuien, serres of kantoorpanden. Paneelgordijnen zijn daar een perfecte oplossing vanwege hun flexibiliteit, eenvoudige bediening en isolerende werking. Zo bespaar je op airconditioning en verwarming. Het gefilterde licht zorgt voor een prettige sfeer om te werken of te relaxen. Daarnaast kun je privacy en rust creëren met paneelgordijnen door deze als roomdivider te gebruiken of voor open kasten met kleding of speelgoed te hangen. Deze raamdecoratie hoeft niet duur te zijn. Laat de paneelgordijnen voordelig op maat maken en hang ze zelf op met de eenvoudige instructies.

Wat zijn paneelgordijnen?

Paneelgordijnen bestaan uit niet transparante banen van stevig textiel. Deze hangen parallel naar beneden en een onderlat zorgt ervoor dat ze strak blijven hangen. De verschillende panelen beweeg je langs elkaar via een railsysteem met meerdere sporen aan de bovenkant. Je kunt ze bijvoorbeeld 's avonds helemaal dichtdoen of overdag spelen met daglicht en uitzicht door ze langs elkaar heen te schuiven en openingen te creëren. Paneelgordijnen heten ook wel Japanse gordijnen door de minimalistische en rustige uitstraling die elke ruimte optisch groter doen lijken.

Privacy, gezelligheid en stijl

Een ruimte met een prettige temperatuur en een rustgevend en stijlvol interieur wordt veel vaker met plezier gebruikt. Paneelgordijnen helpen je daarbij en sluiten aan bij elke interieurstijl, industrieel, klassiek, modern of landelijk. Je vindt ze in tinten als crème, zand, bruin en antraciet. Kijk goed wat matcht met de vloer en de aanwezige meubels. Een statement maak je door verschillende tinten af te wisselen in de panelen of een accentkleur aan te brengen, bijvoorbeeld rood of blauw. Met stoelen, kussens of accessoires in dezelfde accentkleur maak je een harmonieus en sfeervol geheel. Vraag rustig vooraf een kleurstaal aan. Ook voor de rail en onderlat heb je keuze uit meerdere tinten, wit, zilver of antraciet.

Paneelgordijnen in bedrijfsruimtes

Paneelgordijnen worden steeds meer door bedrijven toegepast. Niet alleen grote ramen, maar ook werkplekken of vergaderhoeken scherm je zo sfeervol af. Bij Creon kun je verder witte paneelgordijnen laten bedrukken met een logo, tekst of print naar wens voor een persoonlijk statement. Naast comfort en stijl zorgen ze zo ook voor naamsbekendheid bij klanten en collega's.

