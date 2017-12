Perfecte mascotte voor school of Halloween

Ben je op zoek naar een mascotte voor je school of een Halloween kostuum voor een feest? De mascotte die je kiest wordt een onuitwisbaar deel van cultuur van jouw school. Omdat een mascotte een soort van logo voor je school wordt is het belangrijk om goed na te denken over wat je mascotte wordt. Je moet niet alleen een mascotte kiezen die representatief is voor waar je school voor staat maar het moet ook een mascotte zijn waarvan de leerlingen denken dat het hun mascotte is. Maar hoe maak je met zoveel kleurrijke, dierlijke en mensachtige mogelijkheden de juiste keuze? Om je te helpen de juiste mascotte voor je school te kiezen hebben we een stappen plan voor je die je helpt de juiste keuze te maken. In dit artikel geven we je ook een aantal tips voor het aanschaffen van een Halloween kostuum. Halloween kostuums kunnen ook gebruikt worden als mascotte voor je school, maar zijn over het algemeen bedoelt voor Halloween of verkleed feestjes. Enge Halloween kostuums zijn het populairst. Maar Larshor biedt ook een uitgebreide selectie goedkope Halloween kostuums en Halloween kostuum grote maten. Kom dus snel ons assortiment bekijken om zo de perfecte mascotte of Halloween kostuum te vinden!

Doorgrond de naam van je school en de identiteit die je school uitstraalt.

De naam van je school en het soort school dat het is kunnen enorm uitmaken bij het kiezen van een mascotte. Als je school bekent staat om haar competitiviteit kun je een krijgers of spartaans ontwerp kiezen. Als je school belangrijk is in de lokale geschiedenis kun je een unieke mascotte kiezen die dit uitdraagt. In Nederland bestaan veel scholen al velen decennia dus iets vinden wat de school omschrijft is waarschijnlijk niet heel moeilijk.

Wees vooral ook creatief in het uitkiezen van een mascotte voor je school. Dieren kunnen bijvoorbeeld op verschillende manieren worden uitgelegd. Heb je als mascotte een leeuw gekozen, dit is natuurlijk een typisch Nederlands symbool, kijk maar naar het logo van de KNVB. Maar een leeuw kan ook uitgelegd worden als een dier dat onder moeilijke omstandigheden kan overleven. Het is leuk om als school met de studenten samen hierover na te denken en te beslissen. Het zijn uiteindelijk vooral de studenten die zich willen identificeren met de mascotte van hun school.

Overweeg de locatie van je school.

Een ontwerp kiezen dat gebaseerd is op een beestje dat veel voorkomt in de buurt van je school is een logische keuze. Omdat je leerlingen dit beestje vaak tegen komen en er dus constant aan worden blootgesteld is het makkelijk om je ermee te identificeren. Dit geldt voor echte en fictionele karakters. Als je school in Amsterdam is kun je kijken welke dieren worden gebruikt in het wapen van de stad, en dat werkt natuurlijk voor alle steden.

Zit je school in Den Haag dan is een ooievaar natuurlijk de meest logische keuze. Maar je kan er ook voor kiezen om een ander symbool te gebruiken. Het hoeft niet per se een dier te zijn. Zo kan een school in Alkmaar bijvoorbeeld kiezen voor een kaasmeisje, of zelfs gewoon een goede blok kaas. Laat je inspiratie zijn gang gaan en je zal ongetwijfeld een uniek en passend ontwerp kunnen bedenken voor jouw mascotte.

Denk aan de kleuren van je school

Een groot deel van de trots van je school zijn de kleuren die de school draagt. Wat ze ook zijn, je mascotte moet ze uitbeelden. Dit betekent niet dat je een groen met paars dier hoeft uit te zoeken omdat dit toevallig de kleuren van je school zijn (behalve als dat iets is wat je graag wilt doen) Mascottes kunnen ook gewoon kleren dragen: je kan hun kleding laten ontwerpen naar de kleuren van je school.

Ook voor kleuren kan je inspiratie opdoen van kleuren voor de gemeente of provincie van je school. Een school in Den Haag kan natuurlijk een geel en groen ontwerp kiezen dat onderdeel kan worden van het kostuum. Heb je je mascotte nodig op een meer internationaal toneel en wil je duidelijk maken dat je een Nederlandse school bent, probeer dan eens oranje of rood, wit en blauw. De mogelijkheden zijn eindeloos en met de op maat gemaakte service van Larshor kan je het kostuum precies zo laten aanpassen dat het aan al jouw wensen voldoet.

Overweeg wat voor sport het belangrijkst zal zijn voor je mascotte.

Als je school meerdere competitie sporten heeft en je gebruikt dezelfde mascotte voor ze allemaal dan moet je natuurlijk niet je mascotte richten op een specifieke sport. Maar als je school zich focust op 1 sport of je wilt verschillende mascottes voor iedere sport dan kan het heel leuk zijn een mascotte te kiezen die met de sport te maken heeft!

Houdt een mascotte ontwerp wedstrijd.

Een van de beste manieren om een relatie tussen je mascotte en de leerlingen te maken is door je leerlingen de mascotte te laten ontwerpen.

Dit kun je doen door een mascotte ontwerp wedstrijd te organiseren en dan zelf het beste ontwerp te kiezen, of de studenten te laten stemmen op hun favoriete ontwerp. Als je een wedstrijd organiseert moet je wel zorgen dat er duidelijke richtlijnen zijn voor het ontwerp van de mascotte, anders kun je nog wel eens voor verassende ontwerpen komen te staan.

Een mascotte kiezen hoeft geen hoofdpijn op te leveren ondanks dat het een belangrijke keuze is voor je school. Als je deze tips volgt wordt het hele proces enorm makkelijk. Op larshor.nl kun je mascottes vinden van goede kwaliteit voor een redelijke prijs. Je kan je eigen foto’s of tekst laten printen en wij zorgen ervoor dat het erop komt te staan.

Halloween kostuums als mascotte

Je kunt natuurlijk ook kiezen uit onze selectie Halloween kostuums om je mascotte mee te kleden. Zo kan bijvoorbeeld een piraat angst in je tegenstander inboezemen en je eigen studenten inspireren. Enge Halloween kostuums zijn op deze manier niet alleen maar goed voor verkleed feestjes. Houd de bovenstaande tips voor een mascotte kiezen in je achterhoofd wanneer je kijkt naar Halloween kostuums.

Halloween kostuums of een mascotte voor verkleed feestjes

Elk jaar ga je wel eens een keer naar een verkleed feestje. En elk jaar vind je het waarschijnlijk moeilijk om te bedenken hoe je gaat. Het is ook altijd lastig, sommige mensen maken elk jaar hun eigen kostuum. Maar voor vele van ons is dit te moeilijk of hebben we er simpelweg geen tijd voor. Larshor biedt daarom een uitgebreide collectie goedkope Halloween kostuums aan. De Halloween kostuums van Larshor zijn goedkoop, maar leveren daarvoor niks in wat betreft kwaliteit. Je bent bij ons altijd verzekerd van een kwalitatief goed kostuum. Zie je niks in ons assortiment van Halloween kostuums dat je aanspreekt? Kijk dan ook bij onze mascotte kostuum collectie.

Grote maat nodig?

Halloween kostuums uitkiezen is al moeilijk genoeg, maar als je een grote maat nodig hebt kan het nog veel moeilijker zijn. Daarom hebben wij in ons assortiment ook verschillende keuzes voor mensen met grote maten. Halloween kostuum grote maten vind je in de collectie van Larshor. Wij bieden verschillende modellen, kleuren en stoffen aan zodat ook jij er goed uit kan zien met Halloween of op je verkleed feestje. Bekijk dus snel onze grote collectie Halloween kostuum grote maten.

Larshor is de beste plek voor al uw mascotte en Halloween kostuum benodigdheden. In de uitgebreide collectie vind je ongetwijfeld een kostuum wat perfect past bij wat jij zoekt. Kies uit mascotte kostuums van hoge kwaliteit in allerlei verschillende soorten en stijlen. Wil je een dierlijke mascotte kostuum, of liever eentje gebaseerd op een tekenfilm personage? Of heb je liever een fruit of groente rondlopen? Bij Larshor vind je het allemaal. Ook het assortiment Halloween kostuums bevat zoveel opties dat je eerder last zult krijgen van keuze stress dan dat je niets kan vinden wat bij jou in de smaak valt.

Vind ik leuk: Like Laden…