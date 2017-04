Persbericht: Outplacement werkt ook voor jou!

Na het succesvol helpen van particulieren aan een nieuwe baan, richt Sollicitego zich nu ook op bedrijven. Vanaf heden biedt Sollicitego voor de regio Randstad outplacement aan. Een van de redenen waarom outplacement succesvol kan zijn, is dat door de ondersteuning van een loopbaancoach van Sollicitego de horizon van de werknemer wordt verbreed en dat deze inzicht krijgt in zijn eigen vaardigheden en talenten. In plaats van alleen te kijken naar zijn huidige functie en branche kan de werknemer met de juiste externe begeleiding meer inzicht krijgen over de kansen in andere functies en sectoren.

Ook is outplacement gunstig voor de werkgever. De kosten die de werkgever moet maken, kan hij namelijk met de transitievergoeding verrekenen. Zo laat hij zich van zijn beste kant zien naar de betreffende werknemer en de overige medewerkers. Outplacement of ontslagbegeleiding omvat begeleidende diensten om werknemers die zijn ontslagen of met ontslag bedreigd worden, te helpen bij het vinden van een nieuwe baan of bij het opstarten van een eigen bedrijf.

Iemand uit de bouw denkt bijvoorbeeld wel aan omscholing naar electriciën maar zal niet snel denken aan een baan in de zorg. Sollicitego helpt inzicht te geven in talenten en vaardigheden van werknemers en hen nieuwe kansen en mogelijkheden te laten zien. De loopbaancoach kan je helpen om het ontslag te verwerken en weer uit te zien naar een nieuwe functie. Ook word je ondersteund bij het zoeken naar je competenties, het opnieuw verkennen van de arbeidsmarkt, het leren van specifieke technieken om te solliciteren en krijg je blijvende ondersteuning tijdens het zoeken naar een nieuwe baan. Ook wordt er advies gegeven bij het onderhandelen over een nieuw contract.

Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer 50% van de mensen dankzij een outplacement traject een nieuwe baan heeft gevonden buiten de branche waar men werkzaam was. Wil jij hier graag meer over weten, neem dan eens een kijkje op de website van Sollicitego.

Bron: Sollicitego