Professionele moestuinmix voor bakken, potten, etc.

Best, 8 november 2014

Nieuw ontwikkelde moestuinmix de oplossing voor minimale verslemping.

Helza Hobbyzaden heeft met de grootste zorg een moestuinmix samengesteld en ontwikkeld. Deze kant en klare mix is speciaal ontwikkeld om zaailingen en planten op te kweken en te laten groeien. De moestuinmix is voor een gebruik van 6 tot 7 jaar.

Normaal gesproken slinkt de grond van de moestuin in waardoor de planten ernstig belemmert worden in de groei, de plantwortels kunnen zich niet voldoende ontwikkelen en het gevolg is een tegenvallende oogst. Helza Hobbyzaden heeft een mix ontwikkeld en getest in hoeverre dit het beste kan worden voorkomen en met welke materialen de beste resultaten verkregen worden. Zo hebben zij nu een moestuinmix ontwikkeld die zes tot zeven jaar gebruikt kan worden, zeer minimaal in slempt en jaarlijks zeer beperkt aangevuld hoeft te worden. De mix heeft als groot voordeel dat deze luchtig is en blijft en een groot vermogen van wateropname en afgifte heeft zodra de plant daarom vraagt. De moestuinmix heeft het RHP keurmerk consumer en horticultuur.

De moestuinmix is verkrijgbaar in de zaden webshop van Helza Hobbyzaden.