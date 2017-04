Quiet Room Label® voor Swissotel Amsterdam

Afgelopen week is ook het Swissotel Amsterdam gekwalificeerd met het Quiet Room Label®.

Dit certificaat voor stille hotelkamers is uitgereikt in het Swissotel Amsterdam aan het Damrak. Na uitgebreide geluidsmetingen in en om de hotelkamers kregen maar liefst 83 kamers het QR-certificaat van het Kenniscentrum Geluidsisolatie (KGI). Eén kamer voldoet aan de hoogste eisen en is ingedeeld in Klasse I; de overige kamers zijn ingedeeld in klasse III.

‘We feliciteren Swissotel Amsterdam met het behalen van het QR-certificaat’, aldus directeur Lucas Keizer van het KGI. ‘Het is bijzonder omdat het hotel op een drukke locatie in het centrum van Amsterdam ligt en bijna altijd vol zit. Dit laat zien dat het heel goed mogelijk is om hotelgasten ook op rumoerige locaties een stille kamer te bieden.’

Het Quiet Room Label® is een initiatief van het KGI en bedoeld als stimulans voor de creatie van stille hotelkamers en als houvast voor reizigers die op zoek zijn naar zo’n kamer. Geluidsoverlast is de meest gehoorde klacht onder hotelgasten en er zijn nog maar heel weinig hotels die echt stille kamers hebben. Op www.quiethotelroom.org kunnen reizigers een stille hotelkamer met het QR-label vinden en direct boeken.

Hotels die het Quiet Room Label® willen verwerven, kunnen het KGI hun kamers laten doormeten. Al naar gelang de mate van geluidsisolatie worden de kamers ingedeeld in één van 3 klassen. Voldoen hotelkamers niet aan de eisen, dan kan het hotels aanvullende geluidsisolerende maatregelen nemen om alsnog het QR-label te verwerven.

Swissotel Amsterdam is een populair hotel in het centrum van de hoofdstad en kende de afgelopen jaren een bezettingsgraad van 97%.

Voor meer informatie over het Quiet Room Label® kunt u bellen met:

+31 (0)840030094