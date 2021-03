Relatiebemiddeling, een persoonlijk traject

Stelt u hoge eisen aan het leven en bent u op zoek naar een interessante en goed uitziende vrouw waarmee u uw leven kunt delen? En wilt u niet steeds op dates gaan die vervolgens toch op niks uitlopen? Het kan soms best lastig zijn om de juiste partner te vinden voor een relatie. Hoewel er tegenwoordig veel datingwebsites, apps en evenementen zijn, wil het nog niet altijd zeggen dat u dan ook iemand vindt die bij u past. En waarschijnlijk bent u ook erg op uw privacy gesteld en wilt u niet dat al uw gegevens online komen te staan. Probeer dan eens het traject van relatiebemiddeling via Private Matchmaking. Het relatiebemiddelingsbureau dat gespecialiseerd is in het maken van succesvolle matches op hoog niveau. Private Matchmaking richt zich op de man die gaat voor kwaliteit.

Hoe vindt u de juiste vrouw?

De vrouwen in het bestand van Private Matchmaking zien er goed uit, zijn intelligent en uiteraard beschaafd. Het zijn singel vrouwen die zich graag willen verbinden aan een man die past bij hun onafhankelijke levenswijze.

Private Matchmaking gaat op zoek naar uw ideale partner. Zij werken internationaal en hebben nauwe contacten met matchmakers in o.a. Frankrijk, Zwitserland, Spanje en Amerika. Ze zorgen voor relatiebemiddeling op het hoogste niveau.

De werkwijze

Indien mogelijk beginnen we met een kennismaking en intake. Dat kan online maar het liefst persoonlijk bij u thuis of bij ons op kantoor.

Tijdens de intake bespreken we wie u bent, wat u doet, wat u zoekt en wat uw wensen en toekomstdromen zijn. Kunnen wij daarna voldoen, dan sluiten we een overeenkomst af.

Vervolgens gaan we op zoek naar de vrouw die bij dit plaatje past. U kunt dan een afspraak maken voor een eerste kennismaking. Ervaart u geen ‘klik’? Dan doen wij u uiteraard een nieuw voorstel.

Relatiebemiddeling via de Private Matchmaking

Voor succesvolle mannen is het vaak lastig om een vrouw te vinden die oprecht geïnteresseerd is in u als persoon, zonder bijbedoelingen. U zoekt een vrouw met wie u intimiteit en passies kunt delen. U wensen zijn duidelijk maar het daadwerkelijk vinden van de perfecte vrouw vereist tijd en aandacht. Private Matchmaking neemt dat graag van u over. Wij selecteren degene die past bij uw levenswijze, wensen en toekomstdromen. Een persoon waarmee u een toekomst op kunt bouwen.

Relatiebemiddeling voor een duurzame relatie

Wij bemiddelen uitsluitend voor relaties waarbij men beiden streeft naar een duurzame relatie. Gezien onze ruime ervaring en internationale connecties zijn wij selectief in ons aannamebeleid. Dat betekent dat wij met name bemiddelen voor mannelijke ondernemers, CEO’s, bestuurders en andere leiders. Wij vinden een partner die daarbij perfect aansluit. Private Matchmaking richt ze op mannen die gaan voor het hoogst haalbare zowel op zakelijk als op persoonlijk gebied. Juist door deze ambitie staat de kans op een spontane ontmoeting met een juiste vrouw in de weg. Het drukke leven onze cliënten maakt dat zij gebruikmaken van onze exclusieve relatiebemiddeling. Private Matchmaking heeft een hoog slagingspercentage.