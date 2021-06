Revolutionaire oplossing tegen littekens

Met een littekencreme kunnen verschillende soorten littekens worden verborgen. Littekens kunnen het gevolg zijn van operaties, snijwonden, schaafwonden en andere oorzaken. Het littekenweefsel kan minder vocht opslaan dan een gezonde huid, waardoor littekens kunnen verharden. Littekencreme van Staudt zorgt voor een deskundige behandeling van de huid en optimaal herstel van het litteken. Deze crème is ontwikkeld door de Plastisch chirurgen van het Brandenwondencentrum Beverwijk en geschikt voor elk litteken – van huis, tuin en keuken ongelukjes tot chirurgische ingrepen of na de behandeling van een brandwond.

Een crème gebaseerd op siliconen die als filmlaag op de huid beschermt tegen externe invloeden en actieve stoffen bevat als Beta-glucan, honing, Hyaluronzuur en een prebiotische vezel zorgen voor het herstel met een mooi resultaat.

Wat is een littekenzalf?

Van een littekencreme wordt gezegd dat het littekens vermindert en oude littekens vervaagt. Littekencreme wordt ook wel genoemd littekenzalf of -gel. De producten bevatten vaak actieve ingrediënten zoals allantoïne, heparine, ureum of dexpanthenol, die het littekenweefsel soepeler zouden moeten maken. Littekencremes zijn alleen geschikt voor uitwendig gebruik en kunnen alleen worden gebruikt als de wond volledig is gesloten. Littekencremes helpen de huidregeneratie versnellen en de vorming van overtollig littekenweefsel voorkomen. Het is belangrijk dat de littekenzalf vocht afgeeft, omdat littekenweefsel niet voldoende vocht kan opslaan.

Hoe lang duurt het voordat een litteken genezen is?

Bij een diepe wond kan het tot 2 jaar duren voordat nieuw weefsel is gevormd. Als de opperhuid beschadigd is, vernieuwt de huid zich gewoonlijk binnen 28 dagen. Afhankelijk van de ingrediënten zijn littekencremes geschikt voor de behandeling en verzorging van acnelittekens, littekens van operaties of keizersnede, littekens van snijwonden, hypertrofische littekens, sclerotische littekens, fibreuze littekens en striae. Hoe succesvol het effect van een littekencreme is, hangt af van het type litteken, het tijdstip van aanbrengen en de actieve ingrediënten. Hoe verser het litteken, hoe effectiever de zalf zal zijn.

Staudt littekencreme met natuurlijke ingrediënten

De Staudt littekencreme is een rijke creme op basis van natuurlijke ingrediënten. Aan de creme zijn siliconen toegevoegd, die de huid onder een dun laagje beschermen tegen invloeden van buitenaf en de effectiviteit optimaliseren. De Staudt creme is hypoallergeen en bevat geen parabenen. Enkele belangrijke ingrediënten en hun werking zijn:

Karitéboter, avocado en jojoba-olie, voor het zacht en soepel houden van de huid;

Honing, ter bescherming en reniging van de huid;

Bisabolol en allantoïne hebben een kalmerende werking op de huid en bevorderen het herstel;

Vitamine E als antioxidant helpen de huid regenereren;

Glycerine en hyaluronzuur, voor hydratatie van de huid;

Calendula en Cytokinol® obdersteunen het herstellend vermogen van de huid.

Gebruik van littekencreme

Onder invloed van de zon kunnen littekens irriterend zijn en minder snel herstellen. Voor littekens die voorkomen op plaatsen waarop veel zonlicht kan vallen, zoals de handen en het gezicht, is een speciale ​​zonnefactorcrème (SPF30) aan te bevelen. Nadat de wondhuid is genezen, kun je beginnen met het insmeren van de littekencreme. Voor een optimale verzorging van je litteken is het aan te raden de creme meerdere keren per dag licht in te smeren. Besef dat een litteken nooit helemaal verdwijnt. Wel wordt het litteken zachter, gladder en minder zichtbaar.