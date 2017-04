RION Woninginrichting breidt strategisch uit met webwinkel VloerkledenKopen.nl

Webwinkel onderscheidt zich door topkwaliteit vloerkleden tegen lage prijzen

Heldere navigatie wijst bezoeker snel zijn weg

Keuze uit 7.500 vloerkleden, gratis verzending & omruilservice

Rotterdam, 16 december 2015 – Vandaag is de webshop vloerkledenkopen.nl gelanceerd. De webwinkel is onderdeel van RION Woninginrichting. Op overzichtelijke wijze toont de website een assortiment van meer dan 7.500 vloerkleden. De bezoeker surft langs bekende merken als Louis de Poortere, Brink & Campman, Brinker Carpets en Esprit en komt via het duidelijke menu snel op de gewenste plek. VloerkledenKopen.nl combineert een moderne en toegankelijke uitstraling met een grote gebruiksvriendelijkheid.

"We zijn al ruim veertig jaar een vertrouwd adres op het gebied van woninginrichting én vloerkleden in Rotterdam en omstreken," zegt Ron Lagerwaard mede-eigenaar van RION Woninginrichting. "Maar in deze tijd volstaat het niet meer om alleen een fysieke winkel en een website te hebben, je moet je online ook duidelijk onderscheiden. Toen we de kans kregen om de domeinnaam VloerkledenKopen.nl vast te leggen hebben we geen moment getwijfeld. Met relevante zoekwoorden 'vloerkleden' en 'kopen' in de naam verwachten we op termijn veel bezoekers te verwelkomen. Om hen zich net zo welkom te laten voelen als in onze fysieke winkel, heeft Jambo Media een overzichtelijke en moderne webshop gecreëerd."

"De kracht van VloerkledenKopen.nl zit, behalve in de domeinnaam, in het snelle en directe design", aldus Michel Aanen van Jambo Media. "Rion wilde graag een vloerkleden gerelateerde domeinnaam en webshop. Uitgangspunten hierbij waren een korte, krachtige en beschrijvende domeinnaam in combinatie met een overzichtelijke en intuïtieve website. Deze website diende goed toegankelijk te zijn voor mobiele apparaten. Het resultaat is een responsive website, hierdoor biedt de website een uitstekende gebruikerservaring op tablets en smartphones."

VloerkledenKopen.nl biedt dezelfde service als RION Woninginrichting: laagste prijsgarantie, gratis omruilen en gratis verzending. Wie online een bestelling doet heeft twee weken de tijd om te beoordelen of de aankoop wel in het interieur past. Ideaal als het vloerkleed in werkelijkheid toch niet helemaal tot zijn recht komt. De klant ontvangt het verschil in prijs terug als hij binnen veertien dagen zijn aankoop ergens anders goedkoper ziet.