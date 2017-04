Roy Ishak 3x op rij Beste Opleider van Nederland

Wat Johan Cruijff lukte met de Ballon d’Or, dat kreeg Roy Ishak voor mekaar als beste opleider van Nederland: driemaal de hoogste eer wegkapen. De copywriter, content marketeer en SEO-specialist presteerde dit huzarenstukje zelfs driemaal op een rij. Want na 2014 en 2015 werd hij ook dit jaar gelauwerd als Beste Opleider van het land. De drievoudige bekroning is niet alleen een record in zijn categorie van “kleine opleiders” – het is vooral een bevestiging van hard werken, veel toewijding en een unieke aanpak.

De cijfers van de opleider uit Almere ogen ook in 2016 indrukwekkend. Roy Ishak trainde 423 cursisten, waarvan 168 hun ervaringen deelden op Springest.nl. Zij gaven hem een gemiddelde beoordeling van 9,52 op 10 voor zijn cursus Copywriting en cursus Zoekmachine-optimalisatie (SEO) .

Volgens de laureaat is de beoordeling vooral het gevolg van de drie pijlers waaraan zijn aanpak moet voldoen: diepgaander, resultaatgerichter, creatiever. De opleider staat met beide voeten middenin de praktijk, waardoor de cursussen een hoge praktische toepasbaarheid krijgen. Zijn stijl van lesgeven is fris en helder, wat iedere deelnemer toelaat om de vaak complexe materie vlot te verwerken.

De prijsuitreiking vond plaats op woensdag 14 december, in het Princess Hotel in Amersfoort. 4.230 opleiders en 1.802 trainers dongen mee naar de prestigieuze publieksprijzen. Roy Ishak won in de categorie “Marketing”, zijn favoriete discipline. Ook in de categorieën “Internet & Media”, “E-learning”, “Opleiding & Onderzoek” en “Communicatie” haalde hij de top 5.

Enkele beoordelingen van cursisten:

“Ik heb het gevoel dat ik tot diep in zijn (goed gevulde en uitermate rendabele) keukenkastjes heb mogen kijken. Ik weet nu dat ik met SEO goud in handen heb voor mijn klanten. Klasse!”

“Zoals gewoonlijk heeft Roy zich weer perfect voorbereid. Nooit beroerd om juist dat stapje extra te zetten. Deze trainer inspireert en motiveert je hele team!”

“We hebben na de cursus een paar dingen aangepast in de uitnodigingstekst, en wat denk je…….in één dag 25 aanmeldingen. Dat hebben we echt nog nooit meegemaakt.”