Roy Ishak 4x op rij Beste Opleider van Nederland

Wat Ajax en PSV reeds lukte in het voetbal, speelt Roy Ishak klaar als opleider: 4x op rij de primus zijn van Nederland. Donderdag 7 december stond de opleider uit Almere alweer op het hoogste schavot, ditmaal in het congrescentrum Seats2meet te Utrecht. Daar organiseerde vergelijkingssite Springest de prestigieuze prijsuitreiking van de Beste Opleider van Nederland 2017.

Roy Ishak kaapte de oppergaai weg in de categorie Internet & Media. Met een gemiddelde beoordeling van een 9,6 scoorde hij zelfs hoger dan bij zijn vorige triomfen. Ook in andere categorieën hoort Roy bij de top van Nederland. Hij haalde eveneens een top 5-positie voor Communicatie, Marketing, Beste Trainer en Beste Opleider Overall.

Dit jaar volgden 401 deelnemers zijn copywriting cursus en SEO cursus, waarvan er 161 een score gaven. De uitstekende beoordeling dankt Roy aan zijn unieke aanpak. Hij stemt elke opleiding af op de concrete situatie van de cursisten, met voorbeelden en oefeningen uit diens dagelijkse praktijk. Daardoor is de lesstof meteen toepasbaar, en zien de cursisten onmiddellijk hun resultaten verbeteren.

Springest is de grootste onafhankelijke vergelijkingssite van Nederland voor opleidingen en trainingen. De website brengt het aanbod samen van ruim 5.200 opleiders, die automatisch deelnemen aan de jaarlijkse verkiezing.

Enkele beoordelingen van cursisten:

“Dat waren een hoop eyeopeners in 2 dagen. Ik ben met een hoop praktische tips en een lach op mijn gezicht naar huis gegaan.”

“Roy heeft ons een perfecte start gegeven, we hebben meteen al meer aanmeldingen dan voorheen.”

“Interactie tussen trainer en leerlingen is erg fijn. Geen moment waarop mijn aandacht verslapte. Top!”

