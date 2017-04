Samsung introduceert Galaxy S6 en Galaxy S6 Edge

Na maanden van speculeren was het afgelopen zondag, 1 maart 2015, zover. Samsung introduceerde op een eigen Unpacked evenement in Barcelona twee nieuwe smartphone: de Samsung Galaxy S6 en de Samsung Galaxy S6 Edge. Twee bijna identieke telefoons qua specificaties, maar toch totaal anders.

Over de Samsung Galaxy S6

Samsung had al een aantal jaar last van critici die de behuizing van de Samsung smartphones niet goed genoeg vonden. Ze moesten meer premium, en een voorbeeld nemen aan Apple en HTC. Eind 2014 begon Samsung al met de nieuwe designfilosofie op de Galaxy Alpha, de Galaxy Note 4 en de Galaxy A-serie. Ook de Samsung Galaxy S6 heeft deze designfilosofie meegekregen: een metalen frame met aan de voor- en achterkant glas. Hierdoor ziet de Galaxy S6 er veel meer premium uit, en voelt hij ook heel goed aan. Het scherm van de Samsung Galaxy S6 heeft ook een update gekregen vergeleken met zijn voorganger: een 5,1 inch Super AMOLED scherm met QHD-resolutie is het resultaat. Voor de processor kiest Samsung voor de eigen geproduceerde Exynos 7420 chip, met acht kernen, een 64-bit structuur en gemaakt op een 14nm proces. Hierdoor is deze processor sneller en zuiniger dan andere modellen.

Het geheugen bestaat uit 3 GB RAM, en de keuze uit 32, 64 of 128 GB interne opslag. De mogelijkheid om dit geheugen uit te breiden met een microSD kaart is er niet meer. Ook is het niet meer mogelijk om de batterij (van 2550 mAh) te verwisselen. Als camera krijgt de Galaxy S6 een 16 megapixel camera op de achterkant, en een 5 megapixel camera als frontcamera.

Over de Galaxy S6 Edge

De Galaxy S6 Edge is qua specificaties bijna een kopie van de S6. Enkel de batterij is iets groter gemaakt, die telt nu 2600 mAh. De Samsung Galaxy S6 Edge is een smartphone van Samsung waarin ze laten zien tot waartoe ze in staat zijn. De Galaxy S6 Edge heeft namelijk een scherm dat over beide zijkanten heen gaat. Om deze reden zal de batterij van de S6 Edge ook wat groter gemaakt zijn, er is immers net wat meer energie nodig voor het scherm.

Dit gebogen scherm heeft niet zoveel functionaliteit als die van de Galaxy Note Edge, maar ziet er zeker wel goed uit. Je kan dit gebogen scherm gebruiken om te zien wie je belt, mailt of een berichtje stuurt. Als de Galaxy S6 Edge op zijn kop ligt, dan zal de zijkant van het scherm oplichten in de kleur van de persoon. Deze kleur kan je zelf instellen, en zo weet je precies wie jouw nodig heeft.

Uiteraard worden beide toestellen ook met Android Lollipop geleverd, en een nieuwe versie van Samsung's skin TouchWiz. TouchWiz is nu simpeler in eenvoud gemaakt, waardoor alles overzichtelijker moet worden.

De Galaxy S6 en de Galaxy S6 Edge zijn vanaf 10 april overal in Nederland verkrijgbaar. De prijs voor de Galaxy S6 begint bij 699 euro, de Galaxy S6 Edge begint op een prijs van 849 euro. Hiervoor krijg je het model met 32 GB geheugen. Een upgrade van geheugen kost je 100 euro per upgrade. Klinkt duur, maar wees hier wel verstandig in. Het geheugen is immers niet meer uitbreidbaar.