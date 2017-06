Schokkende Feiten over Overspel

Infographic delen op je website? Gebruik dan deze code.

Vreemd gaan is van alle tijden. Het enige verschil is dat we er tegenwoordig veel meer van horen én dat het ook een stuk makkelijker is geworden. Door onder meer het internet en de grotere mobiliteit is het steeds makkelijker om vreemd te gaan of iemand anders te vinden die dat ook wil. Uit onderzoek blijkt dat twintig procent van de mannen en de vrouwen wel eens is vreemd gegaan. Daarbij zijn mannen vooral op zoek naar seks en zijn vrouwen op zoek naar een man die hen wel ziet staan.

Gestenigd

Vreemd gaan is overigens niet altijd zonder gevolgen. In Nederland staat er geen enkele sanctie op. In ieder geval niet juridisch. In veel andere landen, vooral streng religieuze, is dit heel anders. Zo kun je in de Amerikaanse staat Michigan tot levenslang worden veroordeeld als je vreemd gaat. In de staat Maryland ben je als echtbreker dan een stuk beter af, daar krijg je hooguit een boete van tien dollar. In landen als Indonesië, Pakistan of Iran wordt je als overspelige gedood door steniging.

Dicht bij huis, of met Angelina

Als we vreemdgaan houden we het graag dichtbij huis. Zo begint 40 procent van de vreemdgangers een affaire met een vriend of vriendin. 23 procent van de mannen vond daarentegen een scharrel in de bar. Echt gevaarlijk wordt het pas als je toevallig Angelina Jolie tegen het lijf loopt en niet alleen als je een mannelijke partner hebt. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen wilde tien procent het wel met haar proberen.

In de kerk

Dan kun je maar beter met je man naar de kerk gaan zou je zeggen. Nou, ook daar ben je niet helemaal veilig. Van alle Amerikaanse protestantse predikanten heeft 30 procent wel eens een relatie gehad met een andere vrouw. Wil je als Amerikaan toch graag naar een kerk, dan zit je nog het best bij de Southern Baptists, een belangrijke kerkstroming daar. Hier ging `slechts` 13 procent van de predikanten zijn boekje te buiten.

In ons hoofd

Daarnaast fantaseren we ook heel wat af over andere partners. Blijkbaar is het vrijwel onmogelijk om nog een man te vinden die ook in zijn hoofd trouw is aan zijn partner. Maar liefst 97 procent fantaseert wel eens over een andere partner. Vrouwen zijn overigens niet heel veel beter. Bij hen ligt dit op 80 procent. Al die buitenechtelijke relaties leiden uiteindelijk ook tot kinderen. 2 procent van de kinderen zou het resultaat zijn van ontrouw.

Money, money, money

Ook geld heeft invloed. Heeft je man een salaris van 300.000 euro of meer? Dan is de kans dat hij wel eens is vreemd gegaan significant hoger. Namelijk 32 procent tegenover 21 procent. Blijkbaar vinden veel vrouwen dat toch aantrekkelijk. Daarnaast zijn vrouwen vooral op zoek naar emotionele aandacht en soms ook gewoon naar wraak. 11 procent van de vrouwen begon een affaire om wraak te nemen op haar echt brekende man.

Het belangrijkste is om dit onderwerp uit de taboesfeer te halen en gewoon eens te bespreken. Misschien dat deze cijfers daarbij kunnen helpen. Het grootste probleem is namelijk de angst voor veroordeling om het op te biechten. Ook als de affaire al lang achter de rug is.