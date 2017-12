Schoolgala shoppen; wat moet ik onthouden?

Shoppen om de pefecte jurken te vinden. Voor veel meisjes is dit een van de meest opwindende onderdelen aan een gala. Maar zelfs voor de meest zelfverzekerde meisjes kan het stressvol zijn om een mooie jurk te vinden, zelf als je vindt dat je een echt pro shopper bent. Dit is waarschijnlijk een van de meest belanrgijke sociale evenementen waar jij in je leven bent geweest. Wij kunnen je wel vertellen dat je daar over een paar jaar anders over gaat denken maar op dit moment is dit echt het evenement van het jaar. Hoe kun je er ooit perfect uit komen te zien? Waar kan ik de jurk voor mij vinden? Gelukkig is het aanbod tegewoordig echt enorm groot, en zelfs als er bij jou in de buurt niet veel te krijgen is kun je online binnen een paar dagen je buit binnen hebben. Online kopen is soms wel lastig. Daarom hebben we vier dingen op een rijtje gezet die je in je hoofd moet houden als je een jurk gaat kopen.

Ten eerste; kies iets dat uniek is. Het is niet gek om bang te zijn dat je dezelfde jurken draagt als iemand in je klas. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Dit is jouw avond om op te vallen, jouw avond om in het middelpunt van de aandacht te staan. Wij kunnen natuurlijk nooit compleet garanderen dat je echt de enige zult zijn die die avond een bepaalde jurk aan heeft maar er zijn genoeg manier hoe je dit kunt voorkomen. Als je in een kleiner stadje woont is het slim op tijd een jurk te gaan kopen op die manier weet je zeker dat er nog een groot aanbod zal zijn bij je lokale winkels. Zorg er ook voor dat je zoveel inspiratie hebt als maar mogelijk is; online catalogi, fashion magazines, enzovoort. Dit helpt je out of the box te denken, waardoor je de kans verhoogt dat je een jurk kiest waar niemand anders aan heeft zitten denken. Nog een reden om er uniek uit te willen zien is omdat je je op deze manier echt kan onderscheiden van je klasgenoten. Natuurlijk is het heel belangrijk wat de rest van je klasgenoten vindt van hoe jij eruit ziet maar het allerbelangrijkste is dat jij je comfortabel voelt in wat je draagt. Als een avond jurk dus misschien helemaal niet bij je past denk dan aan een cocktail jurken.Dit zijn vaak ook super mooie jurken en zijn misschien meer sexy dan elegant. Kijk of dit wat voor je is door er een paar te passen in winkels bij jou in de buurt, maar kom daarna ook eens bij larshor.nl kijken, onze collectie is immers enorm.

Ten tweede heb je de juiste fit voor jouw lichaamstype nodig. Niet iedere mooie jurken zijn voor iedereen geschikt. Als je een korter lichaam hebt ben je misschien op zoek naar iets dat je lichaam een beetje lijkt te rekken. Andersom zijn er ook jurken die je korter zullen laten lijken als je vindt dat je te lang en slank bent. Er is sowieso iets beschikbaar voor ieder lichaamstype, voor het ene type werkt een andere pasvorm gewoon iets beter dan bij het andere type. Het lijkt misschien alsof er een hele hoop regels zijn die je moet volgen om de perfecte jurk te vinden. Er zijn inderdaad heel veel stijlen die beter bij het ene lichaam passen dan bij het andere. Maar wat het allerbelangrijkst is is dat jij je jurk helemaal geweldig vindt. Welke stijl je uiteindelijk ook kiest, zorg ervoor dat je je er comfortabel in voelt, je gaat de sexy jurken immers de hele nacht dragen.

Ten derde, zorg ervoor dat het wel toepasselijk is op je school gala. Als er een dress code is op het gala hou je daar dan aan. Verder is het een school gala dus kun je de echt gedurfte jurken misschien beter nog even laten hangen. Dat je een jurk aan mag betekend niet dat alle properheids regels oppeens het raam uit vliegen. Propeer er achter te komen wat het regelement van je school is. Misschien is een hoge snede zelfs wel verboden op jou school wat je hele aankoop in duigen zou kunnen doen vallen. Zorg er ook voor dat je ouders comfortabel zijn met wat je draagt. Dit is meestal wel een goede indicator om te kijken wat de leraren op school van je outfit zullen vinden. Wij zijn het helemaal met je eens als je denkt dat dit onzin is. Bij larshor.nl vinden we dat iedereen zich zo sexy mag kleden als je maar wilt. Het is helaas wel lastig om dit te verantwoorden naar de schoolleiding. En nog lastig voor de schoolleiding om dit te verantwoorden naar hogere leiding of boze ouders. Het middelbareschool gala blijft een middelbareschool gala, er zijn nu eenmaal regels aan verbonden waar je niet onderuit kunt komen. En als je niet binnenkomt omdat je te gewaagd, te uitdagend of simpelweg te sexy gekleed bent dan is je hele avond verpest, en je aankoop voor niets geweest.

Ten vierde, blijf binnen je budget. Als je als de meeste meisjes al het hele jaar uit zit te kijken naar het galadan weet je waarschijnlijk al hoeveel een jurk kan kosten. Zorg ervoor dat je ook van te voren weet hoeveel je jurk mag kosten. Een budget is belangrijk want jurken kopen kan zomaar heel erg ver gaan. Het lijkt misschien moeilijk een mooie jurk te vinden voor niet te veel geld, maar als je goed zoekt is alles mogelijk. Dat een jurk veel kost betekend ook zeker niet dat de jurk altijd beter is dan de goedkopere jurken. Wees open minded en herinner je vooral veel lol te hebben als je jurken aan het passen bent! Dit is een van de belangrijkste delen van het kopen van een jurk. Als je lol hebt tijdens het passen is de kans groot dat je er alleen maar vrolijker van gaat worden de volgende keer dat je de jurk aan gaat trekken. Ook is het zo dat als je veel te veel geld uit geeft aan een jurk dat dit waarschijnlijk de pret gaat drukken op de avond zelf. Zorg dat je een vlek of ander ongelukje tijdens het feest niet je hele mood zullen verpesten. Dit is niet alleen heel erg vervelend voor jezelf maar ook voor je vrienden, of zelfs je vriendje.

De spannende avond komt eraan, heb je je jurk inmiddels binnen gehaald? Of moet je nog op zoek? Kom naar onze websit larshor.nl om onze uitgebreide collectie gala jurken, avond jurken, of cocktail jurken te bekijken. Wij onderscheiden ons van andere winkels met onze enorme collectie en onze service. We hebben meerdere gidsen om je te helpen de juiste jurk te kiezen. We hebben daarnaast ook een enorme collectie ondergoed en hoewel je jurk niet te sexy mag zijn op het school gala, er zijn geen regels die toepassing hebben op je ondergoed. We maken je jurk ook nog op maat voor een kleine vergoeding.

