Schoorsteen vegen mét extra kennis in Breda en Rotterdam

Van Esveld Installatie veegt schoorstenen met specialistische kennis en ouderwets goede service.

Met een vestiging in Noord-Brabant en een vestiging in Zuid-Holland combineert Van Esveld Installatie hoogstaande schoorsteenveeg technieken met lokale kennis en ervaring.

Periodiek vegen van schoorstenen is van groot belang; het voorkomt gevaarlijke situaties. Het gaat immers om vuur en gassen. Veilige rookkanalen zijn belangrijk voor personen én verzekeringen.

“Brandveiligheid en ontzorging is een belangrijk thema, zowel voor particulieren als bedrijven en woningbouw verenigingen” zegt Arjan van Esveld, directeur van Installatiebedrijf Van Esveld. “Ons doel is al 10 jaar lang 100% veiligheid en klanttevredenheid, mét een glimlach. Het voorkomen van een schoorsteen brand of giftige gassen in leefomgevingen is dankbaar werk.”

Schoorsteen Vegen Breda

Er is veel vraag in Breda naar de schoorsteenveger welke kennis van schoorstenen en daken combineert met kennis van centrale verwarmingen, kachels en openhaarden. De zomer en herfst zijn perfecte jaargetijden voor een schoorsteen inspectie en rookproeven. Schoorsteenvegen Breda en het verwijderen van verstoppingen en plaatsen van schoorsteen kappen is een hoofdactiviteit. De bourgondische stad van het zuiden moet tenslotte mooi en veilig blijven.

Specialisme in dakconstructies in grote steden

“In grote steden met veel woningdichtheid zijn vaak moeilijk bereikbare daken en complexe schoorsteen constructies. Moeilijke dak werkzaamheden snel en goed afronden is het mooiste wat is er” glimlacht Clint van Esveld welke schoorsteenonderhoud coördineert voor regio Zuid-Holland. “Mensen beseffen het niet altijd maar onze missie voor brandveiligheid voorkomt veel ellende.”

Schoorsteen Vegen Rotterdam

De schoorsteenveger signaleert in Rotterdam een flinke toename in aanvragen voor het ontstoppen van schoorstenen, vegen van rookkanalen en plaatsen van schoorsteenroosters en kappen. Ook verenigingen van eigenaren welke periodiek dak onderhoud plannen vragen naar schoorsteen vegen Rotterdam en omstreken. De havenstad is groot en de kennis om snel ter plaatse te zijn en op zijn Rotterdams hard te werken wordt zeer gewaardeerd.

Certificeringen

Van Esveld Installatie is zo compleet mogelijk gecertificeerd: VCA, OK CV Label, Uneto-VNI, SEI, Sterkin, Nefit, European Certified Refrigeration Company.

Tip: bel of e-mail, advies is gratis!

Weet u niet zeker of de schoorsteen nog in orde is? Neem contact op via info@esveldinstallatie.nl of 078 – 844 67 00. Met een paar vragen en antwoorden kunt u het belang inschatten om de schoorsteen te laten inspecteren. Een rooktest maakt snel duidelijk hoe het rookkanaal functioneert en of het vegen van de schoorsteen nodig is.

Ontstaan van het bedrijf

Van Esveld Installatie is in 2005 ontstaan uit 10 jaar ervaring met technisch onderhoud en installatie. Een personeelsbestand met specialisten van daken, verwarmingen, keukens, badkamers en riolering bestrijkt klanten in regio Rotterdam, Dordrecht, Breda en Roosendaal. Er wordt gewerkt vanuit 2 vestigingen in Noord-Brabant en Zuid-Holland. Alle medewerkers zijn VCA gecertificeerd.

Noot aan de redactie

Geïnteresseerden die meer willen weten of een demonstratie willen zien van schoorsteen vegen of rookinspecties kunnen zich melden via info@esveldinstallatie.nl.

Van Esveld Installatie

Groenendijk 66A

4926 RH, Lage Zwaluwe

Telefoon: 0168 - 480 399

E-mail: info@esveldinstallatie.nl

Website: www.esveldinstallatie.nl